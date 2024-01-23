В посольстве ИРИ в КР прокомментировали статью "Бойцы из ЦА воюют в Газе"

В посольстве Ирана в Кыргызстане прокомментировали статью в СМИ под названием "Бойцы из Средней Азии воюют на руинах Газы".

По данным посольства, в этой статье без каких-либо доказательств со ссылкой на неизвестных и неустановленных лиц, говорится, что некоторые люди были перевезены через иранский маршрут в Палестину.

"Посольство однозначно заявляет, что высказывания, касающиеся Ирана в данной статье, являются ложными и недостоверными, а их публикация противоречит элементарным профессиональным принципам журналистики.

Как было объявлено ранее, Исламская Республика Иран рассматривает недавнее стихийное движение палестинского народа против оккупантов как естественную реакцию на 75 лет убийств, экономической блокады и прекращения поставок продовольствия и медикаментов миллионам детей, женщин и мужчин, проживающих в Газе, которые, замученные существующими условиями, требуют восстановления своих прав. Без всякого сомнения, Исламская Республика Иран является одним из сторонников Палестины и угнетенного народа Газы, защищая их на всех международных форумах в рамках Международный закон. На данный момент в Иране было проведено несколько международных конференций на политическом, медийном и парламентском уровнях.

Являясь одной из главных жертв терроризма, Исламская Республика Иран всегда выражала свое неприятие терроризма во всех его проявлениях и осуждала его, и в этом направлении максимально сотрудничала со всеми странами региона в борьбе с терроризмом. и экстремизм. Соответственно, связывание Ирана с террористическими актами указывает на незнание или преднамеренную фабрикацию новостей", - говорится в сообщении посольства ИРИ в КР.