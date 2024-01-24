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"Мутакалим" отметило 25-летие в День свободы вероисповедания

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- Светлана Лаптева
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Прогрессивное общественное объединение женщин "Мутакалим" приурочило день своего 25-летия и круглый стол ко международному Дню свободы вероисповедания.

Руководитель ОО "Мутакалим Жамал Фронтбек кызы, приветствуя собравшихся экспертов из государственных и общественных органов и представителей религиозных организаций, рассказала, что "25 лет тому назад было основано общественное объединение "Мутакалим" с одной целью – защищать права женщин, активно вести работу в сфере благотворительности. За эти годы организация сделала многое, чтобы повысить осведомленность о важности женских прав и работает над включением женщин во всех сферах общества".

В свою очередь постоянный координатор системы ООН в КР АНтье Граве рассказала об истории, целях и задачах праздника, который был инициирован ООН.

"День свободы вероисповедания является символом свободы и веры. Этот день призывает нас к уважению и защите прав каждого человека на выбор собственной религии или вероисповедания. Мы признаем, что свобода вероисповедания является неотъемлемым правом, гарантированным нам Конституцией, и стремимся активно защищать и продвигать ее для всех людей", - пояснила она.

Представители правительства Кыргызстана также приняли участие в мероприятии, поблагодарив сотрудников организации за большую работу с верующими женщинами в самых разных направлениях. От министерства труда ОО "Мутакалим" была вручена грамота за активную социальную работу с населением.

Также с докладами выступили представители ДУМК и православной церкви. Представитель православной церкви рассказал о гонениях, которым подвергается прихожане их церкви в Украине.

Встреча прошла в дружественном и продуктивном общении, послужив еще одним шагом на пути миростроительства, межконфессионального согласия и развития гражданского общества в Кыргызстане.


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URL: https://www.vb.kg/434839
Теги:
религия, Кыргызстан
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