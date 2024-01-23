"Формально независимые". Кто стоит за "раскачивающими лодку" КР СМИ?

Издание AsiaToday опубликовало статью по недавним задержаниям и обыскам СМИ в Кыргызстане. Авторы отмечают, что через отдельные издания спецслужбы Запада занимаются банальным сливом и вбросами в информационное пространство не только Кыргызстана, но и соседних стран.

В Кыргызстане силовики начали год с обысков и арестов работников некоторых редакций, напоминает AsiaToday. Утро середины января началось с того, что в местах проживания журналистов четырех изданий были проведены обыски. Это сделали сотрудники МВД, так как работников масс-медиа подозревают "в призывах к массовым беспорядкам". По данным правоохранительных органов, в интернет-изданих "Айт Айт Десе" и "Temirov Live" была размещена информация, призывающая к акциям протеста и беспорядкам, утверждают в министерстве, ссылаясь на проведенную экспертизу. Заведено дело по нескольким статьям. СМИ сообщают, что допрашивают, в том числе, бывших сотрудников указанных порталов. Известно, что на текущий момент задержаны порядка 11 журналистов. Среди них в СИЗО на два месяца отправлены: Махабат Тажибек кызы, Сапар Акунбеков, Азамат Ишенбеков, Максат Тажибек уулу, Жумабек - сотрудники "Temirov Live", Актилек Капаров – "Алга медиа", Сайпидин Султаналиев – "Арча медиа", Тыныстан Асыпбек – "Политклиника".

Сотрудники первого издания с самого своего начала плотно сидят на грантах Государственного департамента США и за океаном проходили обучение и стажировку по направлениям факт-чекинга и журналистского расследования. К получателям грантов можно отнести и "Политклинику" - ответвление одноименной неправительственной организации, также созданной при поддержке Запада. Два других оставшихся медиа – это уже сугубо местные, клановые издания, за которыми стоят региональные элиты. То есть, все достаточно четко определяется. По кому конкретно наносится удар.

15 января теперь уже сотрудники Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) пришли в офис одного из старейших независимых изданий – информационного агентства "24.kg", устроили офис, забрали всю компьютерную технику и увезли на допрос трех его сотрудников – гендиректора Асель Оторбаеву, и двух редакторов – Антона Лымаря и Махинур Ниязову. После четырех часов допроса в присутствие адвоката, их отпустили по подписке о неразглашении. У всех сотрудников редакции отобрали личные мобильные телефоны.

Издание подозревается по статье "Пропаганда войны". Стоит отметить, что начиная примерно с 2019-2020 годов данное ИА стало уходить от идеи евразийской интеграции в сторону Запада. А с началом Россией специальной военной операции (СВО) на Украине – жестко и бескомпромиссно заняло проукраинскую позицию и находится в оппозиции к действующей власти. В данном случае, всё совпало – взгляды учредителя и самого штата работников. Издание также связывают с именем экс-депутата парламента и Государственной регистрационной службы Джаныбека Бакчиева. Его называет негласным куратором СМИ. Фигурант нескольких уголовных дел – начиная от выпуска фальшивых паспортов в 2009 году, заканчивая коллаборацией с гражданами Украины по выпуску и распространению в Кыргызстане синтетических наркотиков в особо крупных размерах. На "дури" его взяли недавно, прошлой осенью.

В свое время – в 2009-2015 годах издание активно поддерживало идею вхождения Кыргызстана в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), а гендиректор была даже награждена в Кремле за эти заслуги. Однако со временем деньги Запада оказались сильнее. И в ходе СВО редакция стала выпускать фейки в информационное пространство. К примеру, как утверждает ряд СМИ, выдав гражданина Украины за россиянина-релоканта, якобы, сбежавшего в Кыргызстан в знак протеста.

Действия властей Кыргызстана в отношении СМИ и депутатов на днях объяснил глава государства Садыр Жапаров в интервью государственному агентству "Кабар". Он сказал, что один из депутатов – Эмиль Жамгырчиев готовил покушение на него самого и руководителя ГКНБ Камчыбека Ташиева, для чего незаконно пересекал границу и ездил в Узбекистан, чтобы заручиться тамошними криминальными кругами. Кроме того, президент Кыргызстана ещё раз подтвердил, что не допустит массовых беспорядков и незаконных митингов. После чего был продлен запрет на публичные акции протеста еще на полгода в столице республики.

Правда, до сих пор непонятно, почему тогда Жамгырчиев на свободе по подписке о невыезде. Обычно по таким серьезным статьям людей сразу изолируют от свободы.

А затем очередь дошла и до формально независимых изданий. Хотя в отношении Temirov Live можно сказать, что это "проект международной независимой сети по фактчекингу" в Кыргызстане. Через нее спецслужбы Запада занимаются банальным сливом и вбросами в информационное пространство не только Кыргызстана, но и соседних стран. Руководителя проекта – Болота Темирова в прошлом году депортировали из республики на основании наличия у него второго паспорта. Но его команда осталась в Бишкеке и продолжала свою деятельность в социальных сетях. Похоже, что скоро эта лавочка прикроется.

Что касается 24-ки, здесь может быть еще один мотив. Редакция имеет историю с 2006 года и имеет свой вес в информационном пространстве Кыргызстана. На основании возбужденного уголовного дела – агентство может закрыться или у него сменится собственник и штат.

В любом случае власти занялись так называемыми независимыми интернет-изданиями. Однако у последних возможности и аудитория ограничены. Чего не скажешь о таких монстрах фейк-журналистики как местные редакции радио "Азаттык" и "Би-Би-Си". Когда до них очередь дойдет?