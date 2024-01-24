Бишкекчанин напал на мужчину с ножом и отнял у него 4 тысячи долларов. Об этом сообщает пресс-служба УВД Первомайского района.

По ее данным, в милицию обратился гражданин М.А с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые в ночь 31 декабря 2023 года, находясь на пересечении улиц К. Кулиева и Жумабека, где один из злоумышленников нанес удар в спину ножом и завладев деньгами скрылся в неизвестном направлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 207 (Разбой) УК Кыргызской Республики.

При проведении следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий были задержаны граждане Ж.Э., 1999 года рождения и К.Б., 2001 года рождения. Ранее неоднократно судимые за совершение аналогичных фактов преступлений. Они были водворены в ИВС.

Расследование уголовного дела продолжается, назначены необходимые экспертизы.