Карантинные вредные организмы выявлены на гранатах и киви из Ирана

В ходе проведения карантинного фитосанитарного контроля на фитосанитарном контрольном посту "Ош терминал" 15 января 2024 года в партии гранат объемом - 21630 тонн, импортированном из Республики Иран, был выявлен карантинный вредный организм - червец комстока (Pseudococcus comstocki (Kuwana). Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

"Также 17 января 2024 года в партии киви объемом – 18 тонн вывалена тутовая щитовка (Pseudaulacaspis pentagona (Targioni-Tozzetti), данные организмы были идентифицированы и в образцах, сданных в карантинную фитосанитарную лабораторию в г. Ош.

На карантинном фитосанитарном акте этих грузов был проставлен штамп "Ввоз разрешен без права реализации", была запрещена продажа и использование данных продуктов, владельцы грузов предупреждены об обязательной сдаче продукции в перерабатывающие цеха.

В настоящее время по официальным дипломатическим каналам в уполномоченный орган Республики Иран в области карантина растений уведомление направлена (нотификация) о нарушении карантинных фитосанитарных требований Кыргызской Республики", - говорится в сообщении министерства.