Садыр Жапаров: Камчы Кольбаев поддерживал не меня, а Сапара Исакова

Президент Садыр Жапаров дал интервью изданию "Кабар".

Скоро будет ровно три года с тех пор, как вы дали присягу и вступили в должность президента. К этой дате каждый год появляются разные слухи о событиях, которые привели к этим президентским выборам. Одно из них связано с криминалом - в соцсетях писали, что в октябрьских событиях 2020 года Камчы Кольбаев поддерживал вас. Действительно ли Кольбаев поддерживал вас в этих событиях?

- Нет. Он меня не поддерживал, скажу прямо, поддерживал Сапара Исакова.

Ложную информацию "Криминал поддерживает Садыра Жапарова" распространили мои тогдашние оппоненты и "Азаттык". Они планировали выставить меня в плохом свете перед народом, чтобы вывести меня из игры перед выборами.

Но по сравнению с 10-15 годами ранее, в 2020 году люди стали больше понимать. Перестали верить таким слухам. Какая бы информация ни была, они сами смогли ее проанализировать, уточнить и выяснить. В результате большинство людей поддержало мою кандидатуру, и я был избран президентом.

Есть ли аргументы и доказательства в пользу того, что Камчы Кольбаев поддерживал Сапара Исакова, а не вас?

- Есть все доказательства. Еще тогда знали, что Камчы Кольбаев поддерживал Сапара Исакова.

6 октября Камчы Кольбаев подарил Сапару Исакову "Мерседес", чтобы они "с Атамбаевым вместе передвигались на этой машине". 8 октября Камчы Кольбаев поручил парням из своего криминального круга, чтобы поддерживали группу Сапара Исакова и Атамбаева. Мы узнали эту информацию, когда с помощью МВД прослушивали телефоны

Они - криминал, 8 октября у себя сделали выводы, говоря, что "все силы объединились, Садыр Жапаров и Камчыбек Ташиев остались одни, весь народ поддержит Сапара Исакова, он станет президентом". 9 октября все силы объединились и против нас вышли на площадь.

Если вы помните, в тот день, когда простой народ прогонял с площади "объединившиеся силы", Сапар Исаков и Атамбаев на подаренной Камчы Кольбаевым машине сбежали с площади. Тогда неизвестный выстрелил из травматического пистолета в дверь машины. Этот автомобиль до сих пор хранится в подвале. Дверь, куда попала резиновая пуля, не отремонтирована, а осталась такой же.

Недавно авто было обнаружено в подвале, владелец автомобиля, представитель криминала Мурат Рамонов дал показания, по какому адресу и в какое время по поручению Камчы Кольбаева отвез [автомобиль] Сапару Исакову 6 октября.

Поэтому говорю, что есть полные доказательства.

Насчет ваших оппонентов понятно - они очернили вас, говоря, что вас поддерживает криминал, чтобы выставить в плохом свете перед народом. А что насчет "Азаттыка"?

- Они всячески сопротивлялись моему приходу к власти. Кто знает, получили ли они от своих внешних хозяев приказ "сопротивляться".

Говоря, что Садыра Жапарова поддерживают одни "зеки", весь простой народ, собравшийся на площади, назвали "зеками", и распространили об этом на весь мир.

Простой народ, собравшийся на площади, возмутился такой ложной информации, и собирался пойти в их офис, говоря, что "разрушат и сожгут "Азаттык". Я еле остановил их, сказав "не надо, будьте терпеливыми".

После этого народ возненавидел "Азаттык". Сейчас кыргызский народ не верит подавляющей части информации "Азаттыка". Знает, что выполняют указы финансирующих их внешних хозяев.

Сейчас народ не такой, как 20-30 лет назад, совсем другой. Сейчас народ сам знает и без чужих слов, кто есть кто, какие недостатки есть, какая хорошая работа ведется.

Напомним, 9 октября неизвестный во время митингов на площади Ала-Тоо стрелял в машину, где находился бывший президент Алмазбек Атамбаев.

Источник: akipress