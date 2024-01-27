Джамиля Джаманбаева лично приняла родственников задержанных журналистов

Акыйкатчы (омбудсмен) КР Джамиля Джаманбаева провела личный прием граждан, сообщает пресс-служба акыйкатчы.

"Заявители при встрече с Омбудсменом пожаловались на нарушение их прав правоохранительными и судебными органами, также попросили помощи по защите их прав на получение пособий, гражданства.

Одна из заявительниц, М.С. пожаловалась на сотрудников Аламудунского РОВД.

По ее словам, уголовное дело, возбужденное по ее жалобе, сотрудники милиции закрыли.

"Они угрожали моей жизни и здоровью. Прошу, помогите восстановить и защитить мои права", - обратилась она к Омбудсмену.

Джамиля Джаманбаева отметила, что данный кейс будет на ее контроле.

"Мы направим письмо в соответствующие органы и будем отслеживать, чтобы ваши права были восстановлены", - сказала Акыйкатчы.

60-летний К. А. пожаловался, что его дочери и двоим ее несовершеннолетним детям негде жить, пособие на детей она не получает.

Также он добавил, что его дочь - мать-одиночка. По его словам, она не может работать, так как дети маленькие и нужен за ними уход.

"Прошу вас помочь ее детям получить пособие и социальное жилье для проживания", - попросил он о помощи.

Омбудсмен поручила сотрудникам отделов института направить письмо в соответствующие госорганы.

Еще одна заявительница, Г.Д.Т., рассказала о своей проблеме.

По ее словам, она пострадала от действий некоммерческого жилищного кооператива.

"Несмотря на то что суд в 2023 году вынес решение в мою пользу о взыскании с кооператива 2 427 750 сомов, мне до сих пор не выплатили эти деньги", - пожаловалась она.

Акыйкатчы отметила, что возьмет дело под контроль и направит обращение в соответствующие госорганы, а также уточнит причины неисполнения решения суда.

Также к Омбудсмену обратился за помощью тренер Д. Н. П.

Он рассказал, что у него более 7 лет тренируется 17-летний А. Р. , но он не может выехать для участия в международных турнирах за пределами страны, так как нет документов, подтверждающих юридический статус и место проживания.

"Он родился в Кыргызстане, его родители ищущие убежище в КР. Они из Афганистана. Он один из лучших наших учеников", - рассказал тренер.

Омбудсмен пояснила, что по закону статус беженеца можно получить после достижения 18-летнего возраста, поэтому единственное законное решение проблемы - дожидаться требуемого возраста.

Также Джамиля Джаманбаева лично приняла родственников задержанных журналистов.

На встрече родственники пожаловались на нарушение прав задержанных.

"Они до сих пор находятся в ИВС, их не перевели в СИЗО, несмотря на то, что суд избрал меру пресечения еще 17 января. Это нарушение их прав", - пожаловались родственники.

Также родственники пожаловались, что суд при избрании меры пресечения не учел доводы адвокатов журналистов.

Акыйкатчы напомнила, что сотрудники Института Омбудсмена на следующий день после задержания посетили ИВС и провели беседу с задержанными журналистами.

"Согласно нашему мандату Институт Омбудсмена проводит свою работу по защите прав журналистов. Также направили в ГУВД города Бишкека письмо с призывом дать разъяснение о причинах по которым журналистов не перевели в СИЗО", - сказала Акыйкатчы".