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"Тулпар" и КICB не возвращают бишкекчанке 500 сомов?

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- Бактыгуль Акжолова
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Жительница Бишкека Галина столкнулась с проблемой возврата своих денег после случайной ошибки при пополнении баланса на карту "Тулпар". По этому поводу она обратилась в редакцию vb.kg.

"Недавно я столкнулась с неприятной ситуацией, связанной с пополнением баланса на карте Тулпар. В результате недоразумения с последней цифрой через приложение Элсом 24 января я отправила 500 сом на чужую карту. Однако мои попытки вернуть средства привели к сложностям из-за отсутствия данных о получателе.

Убедившись, что деньги не поступили на мою карту, я обратилась в банк KICB. Однако после 40-минутных переадресаций и попыток общения с операторами они посоветовали мне описать ситуацию в приложении. Это я и сделала. Техническая поддержка ответила, что ничем не может помочь, так как это мгновенный платеж, и порекомендовала обращаться к стороне, которой был отправлен платеж.

Оказавшись в тупике, я обратилась к компании "Тулпар" через электронную почту, но ответа не получила. 25 января я подала заявление о финансовой претензии в банк KICB, но время ожидания результатов неизвестно. И здесь встает вопрос: как вернуть свои средства? Меня беспокоит отсутствие данных о владельце карты Тулпар при пополнении баланса, что делает процесс восстановления средств еще более сложным. Семья зависит от единственного кормильца, и сумма в 500 сом для нас весьма ощутима", - пишет Галина.


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URL: https://www.vb.kg/434977
Теги:
Бишкек, деньги, общественный транспорт
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