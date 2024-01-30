Файзиевский Elite House играет с кыргызстанцами в пиар?

Сегодня заместитель директора Госстроя Талантбек Иманакун уулу на заседании комитета ЖК признал, что в случае землетрясения больше 9 баллов в Кыргызстане рухнет большинство построенных зданий.

"Чем выше этаж квартиры, тем больше чувствуются толчки, тряски. Но здание не должно обрушиться как в Турции", - подчеркнул он.

По последним данным Госстроя, разрушения зданий, по крайней мере, в Бишкеке удалось избежать. Но вовсе не из-за надежности строений, а из-за, хоть и ощутимых, но не сильных движений земной коры.

Застройщики решили пропиарить свои сомнительные конструкции на панике населения. Среди них и компания Elite House – владельцем которой являлся в прошлом задержанный экс-куратор "Асмана" Тимур Файзиев.

Напомним, в отношении бывшего гендиректора стройкомпании Elite House Тимура Файзиева ранее было возбуждено уголовное дело по подозрению в соучастии в коррупции при получении земельных участков на территории столицы, а также в незаконном строительстве. Ему были предъявлены обвинения по статье 222 "Легализация/отмывание преступных доходов" УК КР.

"Целы и невредимы: ночное землетрясение не отразилось на объектах Elite House. На протяжении десяти лет Elite House строит надежные здания, уделяя приоритетное внимание соблюдению всех норм и требований", – вещает реклама в СМИ устами генерального директора компании, а по совместительству брата задержанного Тимура, Улугбека Файзиева.

Опять же напомним, в прошлом и позапрошлом годах в судах КР, по данным Госстроя КР, находилось материалы по четырем объектам Elite House.

"Выявлены объекты самовольного строительства на улице Горького, 1б. Управление направило письма об отключении от инженерных сетей электроснабжения и водопровода в соответствующие городские службы, однако, несмотря на требования, работы на объекте продолжаются в нарушение Закона КР "О градостроительстве и архитектуре". ГУАСК ведет судебные разбирательства и по другим объектам Elite House - на улице Чуйкова 132, 132/2 (жилые комплексы "Эль Классик", "Эль Классик Плюс"), на пересечении Кулатова и Элебаева (жилой комплекс "Элитный квартал")", - отмечало ведомство.

Также объекты "файзиевского наследия" были отмечены и в списке Госстроя за декабрь прошлого года, где ведомство категорически не рекомендовало покупать квартиры. Например, 10-этажный дом с объектами социального, культурного и бытового назначения и автопаркингом на ул. Кулатова (пересекает ул. Элебаева). Заказчик - ОсОО "Элитный квартал" (Elite House). АПУ и разрешительных документов нет. Среди учредителей все тот же Улугбек Файзиев, 12-этажный многоквартирный дом на ул. Токомбаева. ОсОО "Недвижимость 1". На объект наложен арест, запрещено производить строительно-монтажные работы. Дело рассматривается в Октябрьском райсуде. Еще один 10-этажный жилой дом на ул. Чуйкова, 132. Заказчик - ОсОО "Элит Хаус Строй" (дочка все того же Elite House). Нет АПУ. Дело по статье 477 "Неисполнение или несвоевременное исполнение предписаний органов государственного архитектурно-строительного надзора" Кодекса об административной ответственности КР рассматривается в Первомайском районном суде Бишкека и 10-этажный жилой дом на ул. Чуйкова, 132/2.

Надо отметить, что объектов Elite House в этом списке максимальное количество. А значит, прежде чем вестись на очередную "замануху" файзиевских проектов, лучше еще раз взглянуть фактам в лицо. Как говорится, Госстрой зря предупреждать не будет.