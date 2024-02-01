Талантбек Иманов: Кыргызстан поднялся на 22-е место в мировом рейтинге ГЧП

Директор Национального агентства по инвестициям Талантбек Иманов на свойе странице в соцсети отчитался о деятельности Центра государственного-частного партнерства.

"На сегодняшний день, проектный портфель Центра государственного-частного партнерства (ГЧП) составляет 68 проектов ГЧП с суммой инвестиций более 100 млрд сомов.

За период с 2021 по 2023 год проектный портфель увеличен с 32 до 68 проектов ГЧП, и уже по началу 2024 года количество подписанных соглашений составляет по 27 проектам ГЧП на итоговую сумму инвестиций более 31 млрд сомов (350 млн. долларов США).

В рамках деятельности за 2023 год подписаны 6 соглашений по проектам ГЧП с привлечением частных инвестиций на сумму более 2,1 млрд сомов (24 млн долл. США).

По независимой оценке, экономического журнала "The Economist intelligence Unit" составляющий мировой страновой рейтинг ГЧП, Кыргызская Республика поднялась с 68 места на 22 место изменив статус с – "зарождающейся" на "развитую среду ГЧП"", - написал Иманов.