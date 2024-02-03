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Сапар Исаков и его горе-проект по "модернизации" бишкекской ТЭЦ

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Вообще, эта затея некогда международника Исакова уходят корнями в далекий 2008 год. Тогда Исаков, курировавший восточные страны и Китай в аппарате Белого дома, вдруг сильно "запал" на "лёгкие" деньги от Эксимбанка…

Уговаривать власти Кыргызстана заключить соглашение с иностранным банком удаленький Исаков начал в 2008 году. Будучи в команде Максима Бакиева, а именно руководителем службы коммуникаций Центрального Агентства Кыргызской Республики по развитию, инвестициям и инновациям, более известного в народе как ЦАРИИ, Исаков смог убедить Максима взять кредит. Но последний не согласился взять кредит в полмиллиарда долларов, а, наоборот, уменьшить и довести размер кредита до 150 млн.

Сапар Исаков тогда развернул бурную деятельность. Череда встреч, переговоров, переписок, а потом еще подготовка предварительного пакета договоренностей и "перспективных" наработок, вся эта "беготня" Исакова увенчались успехом аккурат в январе 2010 года. Точнее, 15 января 2010 года, официальная делегация, возглавляемая Максимом Бакиевым вылетает с официальным визитом в Китай.

Итогом поездки стало подписание соглашения по строительству "ЛЭП 500 кВ Датка - Кемин" с "Тибиан Электрик Компани" (TBEA), с проектной стоимостью в 342 миллиона долларов. А также официальный Бишкек, озвучил предложение о содействии КНР в реабилитации и модернизации ТЭЦ Бишкека.

Потом происходит свержение Бакиева. Но, наш шустрик Сапар Исаков продолжает вынашивать свою идею – направить многомиллионный китайский кредит в энергетическое сердце Бишкека – ТЭЦ.

"Выстрелит" он уже при Атамбаеве. Кыргызское правительство подписывает долгожданное соглашение с TBEA. Однако на этот раз, речь идет о выделении кыргызской стороне кредита на модернизацию ТЭЦ, в сумме два раза превышающей предыдущую договоренность - 150 млн.долларов.

То есть Атамбаев с подачи балашки Исакова даёт согласие на увеличение суммы кредита до 386 миллионов долларов. 386 млн долларов – "красная" цена ремонта столичной ТЭЦ на которой стороны и сошлись окончательно. В общей сложности, сам "переговорщик" Исаков 40 раз пересек границу с Китаем. Маршрут его также не менялся – Пекин, головной офис "Тибиан Электрик Компани".

О многочисленных поездках депутатских делегаций в КНР также наслышаны все. "Парадом руководил" все тот же Сапар Исаков. Кстати, с системой "Безопасный город", разработанной Китайской корпорацией аэрокосмической науки и промышленности и внедренной в Пекине несколько лет назад, Исаков ознакомился также в рамках официального визита в Китай "креативщиков" ЦАРИИ.

А теперь несколько неутешительных слов о последствиях затеянной "игры" с мощным китайским гигантом на высоком государственном уровне. На самом деле, последствия ужасны. Прецедент уже есть. Соседний Таджикистан уже отдал Китаю часть земель в Мургабском районе и Горно-Бадахшанской автономной области. Эти территории Душанбе передал Китаю в счет погашения внешнего долга.

А в какую долговую яму загнал Исаков нашу страну? К 31 января 2018 года долг Кыргызстана перед КНР составлял порядка 2-х миллиарда долларов. Со временем эта сумма будет только росла… О том, что сумма кредита была необоснованно увеличена с трибун парламента прямо в лицо Исакова сказал Алмамбет Шыкмаматов, будучи депутатом ЖК. Почему увеличили? Чтобы потом списывать плоскогубцы за 600 долларов?

Кто нажился, чтобы вогнать страну в долговую яму? Чтобы недоремонтированный ТЭЦ со своими котлами выходил из строя? Сапар Исаков так и не ответил за свои деяния, указывающие на явно мошеннический склад его ума. А простые рабочие продолжают рисковать жизнями, находясь в зоне ТЭЦ, который напичкан оборудованием, вышедшим из строя лет 20 назад…

Вот такова цена "балашек", которых взрастил один печально известный мультимиллионер, который ныне прохлаждается на курортах Испании…

sayasat.kg


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URL: https://www.vb.kg/435133
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Сапар Исаков, ТЭЦ, Бишкек
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