Полным ходом идет строительство объездной дороги вокруг города Узген

Полным ходом идет строительство объездной автомобильной дороги вокруг города Узген. Об этом на своей странице в соцсети сообщил директор Нацагентства по инвестициям при президенте КР Талантбек Иманов.

По его данным, на сегодняшний день уже ведутся работы на 5 участках планируемой автодороги:

1 участок – засыпка котлована и выравнивание земельного полотна в уровень автодороги Бишкек-Ош (северная часть).

2-4 участки – дорожные работы: съем плодородного слоя (~1 м), засыпка песчано-гравийной смесью, трамбовка.

5 участок – подготовительные работы для строительства моста: подготовка армированного каркаса для железобетонных конструкций.

Кроме того, полноценно функционирует производственная база, на территории которой расположены цементный мини-завод, щебеночная дробилка и идет разработка песчано-гравийного карьера. Важно отметить, что работы ведутся 22 часа в сутки, с перерывом на пересменки.

Строительные работы планируется завершить к 31 декабря 2024 года, запуск эксплуатации автодороги намечен на июнь 2025 года.

Общая протяженность дороги составит 14 км., а также запланировано строительство 3 – х новых мостов длиной 206, 75 и 12 погонных метров.