Американцам стоит всерьёз опасаться перспективы войны с Ираном - ведь в политических кругах Вашингтона хватает людей, которые считают такой сценарий единственным способом решить проблему враждебных действий Тегерана в отношении Израиля, пишет на страницах American Conservative полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

Воздушная кампания США на Ближнем Востоке ставит перед Вашингтоном перспективу прямого конфликта с Ираном - но американское руководство, по всей видимости, к нему не готово. Как полагает Макгрегор, американская администрация до сих пор не дала ответы на важнейшие стратегические вопросы - в том числе о том, стоит ли такая игра свеч и готова ли на самом деле Америка рисковать жизнями своих солдат ради Израиля.

На фоне крайне взрывоопасной ситуации на Ближнем Востоке президент США Джо Байден изо всех сил демонстрирует вашингтонской партии войны прилежность, стараясь показать, что он, как и они, тоже готов "наносить бессмысленные удары", пишет в своей статье для American Conservative полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор. Как полагает Макгрегор, поведение Байдена вполне объяснимо: в Вашингтоне свято верят, что любая другая линия поведения - это проявление слабости, недостойное "лидера единственной сверхдержавы мира".

Правительство Ирана тем временем обозначило красные линии, дав понять, что не оставит без ответа любые удары непосредственно по территории страны, и сомневаться тут не приходится - стратегическая воздушная кампания против Тегерана будет означать, что США вступили в войну против иранского государства, продолжает Макгрегор. Между тем вне зависимости от того, исключит ли Байден иранские объекты из списка целей, американскому народу следует быть настороже - ведь в вашингтонских политических кругах хватает фанатов бомбёжек, убеждённых в том, что покончить с враждебным отношением Тегерана к Израилю можно будет только через войну, отмечает автор.

"Бомбёжки - это не дипломатия, но политики их всё равно любят, потому что они создают иллюзию реальных действий. Бомбёжки - не стратегия и не демонстрация прилежности. Бомбёжки - это акт агрессии. Они не отдаляют конфликт и не удерживают оппонента от будущих шагов. Как раз наоборот - бомбёжки обостряют напряжённость и приводят к полномасштабной войне", - пишет отставной полковник.

Источник: ВЭС24