Акыйкатчы Джамиля Джаманбаева и глава СИН Аскат Эгембердиев провели встречу

Акыйкатчы (Омбудсмен) КР Джамиля Джаманбаева посетила центральный аппарат Службы исполнения наказаний при Минюсте КР. В ходе визита Акыйкатчы и глава СИН Аскат Эгембердиев провели встречу, сообщает пресс-служба акйыкатчы.

На встрече обсуждались актуальные вопросы, связанные с мерами по улучшению обеспечения соблюдения прав и свобод человека в местах лишения свободы.

После Акыйкатчы встретилась с сотрудниками Службы исполнения наказаний.

Джамиля Джаманбаева отметила положительные моменты в деятельности службы за последние годы, но также обратила внимание на ряд проблем в сфере защиты прав и свободы граждан КР.

Омбудсмен выразила обеспокоенность по поводу случаев нарушений прав заключенных.

Она подчеркнула важность регулярного мониторинга условий содержания и соблюдения прав в учреждениях исполнения наказаний.

Омбудсмен отметила необходимость усиления взаимодействия между СИН и Институтом Акыйкатчы в целях обеспечения защиты прав человека.

Аскат Эгембердиев подчеркнул, что деятельность Службы исполнения наказаний максимально прозрачна.

"Обеспечение безопасности и законности в пенитенциарных учреждениях, соблюдение прав и законных интересов осужденных и лиц, заключенных под стражу, являются приоритетными задачами СИН. Для их решения предпринимаются всевозможные меры", - сказал он.

Эгембердиев рассказал о проводимых работах по обеспечению соблюдения прав и свобод заключенных во взаимодействии с Институтом Акыйкатчы, Национальным центром по предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, другими правозащитными, в.т.ч. неправительственными организациями,

Акыйкатчы и глава СИН пришли к взаимопониманию по всем вопросам взаимодействия в сфере защиты прав и свобод заключенных, в частности, договорились о проведении регулярных мониторингов в учреждениях СИН.

Далее Акыйкатчы посетила музей УИС, где она оставила запись в книге почетных гостей.

Напомним, Акыйкатчы ранее посетила следственные изоляторы в регионах, где ознакомилась с условиями содержания арестованных.