В ЦА через заднюю дверь: зачем Европа навязывает нам ЛГБТ-ценности

Казалось бы, какое дело Европарламенту до Кыргызстана? Оказывается, есть и еще какое. 17 января евродепутаты приняли резолюцию о стратегии ЕС в отношении государств Центральной Азии, то есть и в отношении Кыргызстана тоже. Основная мысль этого документа сводится к тому, что нужно срочно укрепить связи стран региона с ЕС в противовес к России.

Роднить центральноазиатов с просвещенной Европой планируется через продвижение и популяризацию неолиберальных ценностей. Причем, особый упор европейцы собираются делать на массовое распространение ЛГБТ-идеологии.

Согласно недавно принятой резолюции Европарламента, любая стратегия ЕС в отношении ЦА должна основываться на плане действий Евросоюза по гендерным вопросам на 2021–2025 годы. Поэтому от правительств стран ЦА собираются требовать принятия законов против "дискриминации и криминализации ЛГБТ-сообществ", а также для обеспечения "соблюдение прав меньшинств" госслужащими и полицией и "свободы самовыражения" для людей нетрадиционной ориентации.

Вот так оптимистично, если не сказать дерзко, мыслит европейская верхушка. А ведь буквально прошлой весной в стенах кыргызского парламента прозвучали слова, которые, казалось бы, достаточно точно отражают отношение кыргызстанцев к геям, лесбиянкам и прочим извращенцам. "Пусть перезаражают друг друга и исчезнут", - сказал тогда парламентарий Мейкинбек Абдалиев, добавив, что гомосексуализм нужно искоренить.

И что бы там себе не нафантазировали европейцы, но после этих слов никакой волны народного возмущения не поднялось. Получается, что жители нашей страны разделяют точку зрения парламентария. По крайней мере, пока.

На сегодня народ Кыргызстана, действительно, живет согласно традиционным, национальным ценностям, в которых есть мама и папа, а не родители под порядковыми номерами, где мужчина женится на женщине, заботится о ней и о детях. В то же время ЛГБТ-повестка, защита прав меньшинств в ущерб интересам большинства, оголтелый феминизм чужды традициям, истории, обычаям кыргызстанцев.

Вместе с тем, западные "партнеры" неустанно высевают семена толерантности в головы молодого поколения. Юным кыргызстанцам буквально насаждают "радужные" ценности. Над этим системно работает целый ряд НКО, вроде таких организаций как "Лабрис" и "Индиго", которые официально вроде как защищают права сексуальных меньшинств, а фактически вовсю ведут пропаганду гомосексуализма среди молодежи.

Необходимо отметить, что средства на подобные проекты энкэошники получают огромные. Все самые крупные гранты (более чем $200 тысяч) идут на то, чтобы нормализовывать и популяризировать в глазах молодого поколения всяческие извращения.

Причем, судя по всему, количество подобных организаций в нашей стране будет расти. После того, как в конце 2023 года в России признали "Международное движение ЛГБТ" экстремистским, все его апологеты расползлись по бывшим советским республикам, в том числе центральноазиатским. Достаточно много защитников гомосексуализма обосновались в Казахстане, где они уже открыли первый сайт для подростков под названием Selftanu. Там молодым людям рассказывают, как здорово быть трансгендерами и о том, что зачастую выбрать "правильную" - гомосексуальную - ориентацию человеку мешает внутренняя гомофобия.

К слову, казахская общественность отреагировала на возникновение такого ресурса крайне негативно. На официальном правительственном сайте была создана петиция с требованием закрыть этот сайт.

В Кыргызстане ЛГБТК+-миссионеры действуют, в основном, на площадках социальных сетей - в Instagram, Facebook, TikTok. Там нашим детям простым и доступным языком, в максимально понятных и трендовых форматах рассказывают о том, что традиционная семья - это уже не актуально, в то время как исследование своей сексуальности через однополый секс - это очень круто и современно.

Так, например, проект под названием "TEENS" реализуется в КР с 2017 года при поддержке ЮНЕСКО. В своих публикациях в соцсетях активисты проекта рассказывают об "успешных трансгендерах", пропагандируют смену пола и нетрадиционные отношения, снимают унизительные видео с нормальными подростками.

А организация "Лабрис" получающая финансирование по линии американской USAID, активно продвигает в нашей стране проект "Медуза". Его цель – заставить родителей поддержать нетрадиционную ориентацию своих детей. Для этого "Лабрис" организует "родительские лагеря", а также "образовательные лекции" для подростков всего региона ЦА. Сегодня аудиторию активистов "Лабрис" в социальных сетях составляют более 830 тысяч подписчиков в Instagram и более 370 тысяч подписчиков в YouTube.

Если задуматься, то цифры ужасающие. И свидетельствуют они о том, что искусственное насаждение неолиберальных ценностей в нашей стране все-таки проходит достаточно эффективно. Это страшно, потому что способствует расколу общества, искоренению традиций, утрате национальной идентичности, которая напрямую связана с кыргызскими традициями, и, как следствие, утрате суверенитета. Жаль, что молодые люди, которые сегодня так радостно машут радужными флагами и свысока смотрят на своих гетеросексуальных родителей, не задумываются к чему приведет их приверженность неолиберализму. А ведь надо бы правильно расставить приоритеты.

И, кстати, о приоритетах. Недавняя авария на ТЭЦ Бишкека показала, кто нам друг, а кто нет. Ликвидировать последствия этой катастрофы, в результате которой без отопления и горячей воды остались половина жителей столицы, помогают братские страны - Россия, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан. Готовность оказать всю необходимую помощь сразу же выразил председатель правительства РФ Михаил.Мишустин. Российские специалисты прибыли в Кыргызстан уже на следующий день после аварии.

Западники же по вопросу аварии на ТЭЦ "поймали тишину". И тут все понятно: ни ЕС, ни США не нацелены на реальную помощь населению. Миллионы долларов, которые они направляют на поддержку свободы слова и защиту геев, фактически предназначены для формирования пятой колонны и последующего установления контроля над внутриполитической повесткой нашей страны, а значит и над ее ресурсами.

Нуджно отметить, что принятая европейцами резолюция в отношении стран Центральной Азии - это лишь верхушка айсберга.

"Европа серьезно настроена на то, чтобы, начиная от Кавказа и до Центральной Азии, эти республики дистанцировались не только от России, но и от Китая. Поэтому принята эта резолюция, а также экономический план создания Транскаспийского коридора, в который Европа готова вложить $300 млрд для контроля этого маршрута, начиная от Китая через Казахстан, выход на Каспий и далее Азербайджан и далее в Европу", - говорит политолог Марс Сариев.

По его словам, Запад хочет оседлать обширный регион от Кавказа до Центральной Азии.

"И м получается, что Турция, заинтересованная в больших инвестициях, страны Кавказа, Центральной Азии и Китай будут приветствовать этот проект, потому что $300 млрд - это колоссальная сумма. И таким образом получается, что основная цель этого проекта отрезать Россию, потому что РФ будет завязана на Украине, в то время как страны Закавказья, Центральная Азия, они будут в европейском проекте. И, кстати, таким образом они, Китай выключают из союзнических отношений с Россией, потому что для него будет очень привлекателен этот проект, так как он дает выход в Европу, ну и Турцию, конечно. Поэтому это очень сложная игра. Я думаю, что Запад хочет изолировать Россию, таким образом, инвестируя эту колоссальную сумму на создание Транскаспийского коридора, который, кстати, будет контролироваться Западом. Поэтому эта резолюция - это как бы декларативная часть, а основная часть - это экономический проект Транскаспийского коридор. Но я думаю, таким образом Запад хочет переманить на свою сторону обширный регион, начиная от Кавказа, заканчивая Китаем", - считает эксперт.

Так или иначе, но все эти ЛГБТ- игрища на территории стран Центральной Азии - это лишь часть большой игры, целью которой является сохранение текущего мирового порядка, в котором Запад продолжит паразитировать на других странах, параллельно навязывая их жителям свои взгляды на жизнь, вмешиваясь во внутренние дела.

Между тем, Кыргызстан, как и любая другая страна так называемого третьего мира, имеет полное право самостоятельно выбирать для себя ценности и приоритеты. Помощь в этом ей могут оказать традиционные союзники, придерживающиеся тех же взглядов и устремлений, такие как Россия, уважающая кыргызские устои и особенности демократического развития нашей страны. На сегодня только этот стратегический союз может помочь республике отстоять суверенитет и независимость, занять достойное место в формирующемся новом миропорядке без гегемонии США и коллективного Запада.