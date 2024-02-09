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Госмедиаресурсы КР могут выступить эффективным противовесом прозападным СМИ

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Сегодня в век информации национальная безопасность и политическая стабильность любой страны напрямую зависит от качества контроля медийного пространства со стороны государства. Развитие медийных инструментов и социальных сетей создало предпосылки для распространения любых сведений, позволяющих манипулировать сознанием населения. К сожалению, государственные институты не в состоянии полностью отслеживать медийную среду и соцсети в целях недопущения рассылки или создания фейковых, искаженных новостей или предвзятой аналитики тех или иных событий. Так называемые независимые средства массовой информации, финансируемые западными государственными структурами и фондами, ведут масштабную деятельность в центральноазиатском регионе. Особенно сильно влияние прозападных СМИ в Кыргызстане. Вообще, западные информационные агентства и подконтрольные им журналисты из числа местных граждан вольготно себя чувствуют в тех странах, где присутствует слабый контроль медийного пространства государственными органами. Скажем, в Узбекистане или в Казахстане, где имеется достаточно строгий правительственный надзор, прозападные СМИ действуют немного тише или же против них противовесом выступают государственные медиаресурсы. В Кыргызстане иная ситуация и не в нашу пользу. Нужно признать, что наши государственные СМИ относительно недавно начали свое развитие и в профессионализме все же немного уступают прозападным информационным бюро. В высших эшелонах власти КР, а именно в команде президента, практически, нет аналитических центров, способных реагировать на те или иные события, опровергать необъективную или одностороннюю точку зрения иностранных новостных источников. В Кыргызстане высокий уровень свободы слова, которая постепенно превратилась в анархию слова. Демократический принцип гласности используется Западом для снижения авторитета официальных властей республики, воздействия на те или иные решения, в целях формирования нужного общественного мнения. Так называемые независимые журналисты, получающие финансирование извне, настолько укрепились в Кыргызстане и чуть ли не превратились в национальных героев и лидеров общественного мнения. Действительно, прозападные СМИ и связанные с ними лица НЕЗАВИСИМЫ от нашего государства, но они ЗАВИСИМЫ от денег заокеанских и европейских спонсоров, за которыми торчат уши западных спецслужб. Вообще понятие независимые СМИ весьма спорное. Вопрос стоит лишь в том, от кого не зависят и кому подчиняются так называемые "свободные" массмедиа. И уж поверьте, у них есть свои хозяева, кураторы. Кто платит - тот и заказывает новости или расследования.

Бороться с прозападными СМИ нужно и можно, но только не силовыми методами. Посадив прозападного/независимого журналиста, государство создает ему ореол мученика за правду и соответственно прозападные правозащитные организации спешат присваивать арестантам премии за достижения в сфере свободы слова, звания борцов за демократию и прочие регалии. С прозападными СМИ необходимо вести равную игру, как говорится клин клином вышибают. Очень важно усиливать государственные медиаисточники и создавать медийный баланс в информационном поле. Это большая работа, требующая затрат и времени. Но игра стоит свеч. Сильные государственные СМИ - сильное государство. В чем заключаются основные задачи правительственных СМИ? В защите интересов государства и народа, в продвижении государственной идеологии и принципов, в создании и защите информационной безопасности. Государственные медиа обязаны опровергать недостоверную информацию, проводить разъяснение по тем или иным инициативам высшего руководства, а если надо выводить на чистую воду независимые СМИ. На примере работы правительственных медиаинструментов России, Беларуси, Казахстана и Узбекистана. Государственный строй, правление президентов держится не только за счет силового аппарата и поддержки всех ветвей власти, но и за счет информационной безопасности. Нашему президенту не хватает аналитической поддержки, грамотных советников, умеющих подсказать правильные шаги. В тоже время нам не нужно вступать в конфронтацию с Западом из-за вопросов, связанных с преследованием журналистов. Ведь аресты представителей прозападных СМИ могут использоваться Западом как повод оказать на нас, на нашу экономику какое-либо давление. Мы должны избегать подобных случаев и защищать национальные интересы посредством государственных СМИ.

Автор: Медербек Корганбаев, политический эксперт


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URL: https://www.vb.kg/435243
Теги:
Европа, США, Кыргызстан, СМИ
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