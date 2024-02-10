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МДС объяснил, как решить проблему споров между государством и инвесторами

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- Нина Ничипорова
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Нововведения в налоговом законодательстве и пути урегулирования споров между государством и инвесторами обсудили в МДС.

"Представители МДС и других бизнес-ассоциаций совместно с госорганами на протяжении всего прошлого года работали над проектом поправок в Налоговый кодекс. Как минимум пять значительных предложений МДС были учтены и содержатся в итоговом законе. Кроме того, учтены 25 общих предложений бизнеса, и мы, конечно, с удовлетворением отмечаем итоги такой плодотворной работы", - сказал vb.kg исполнительный директор Международного делового совета Аскар Сыдыков по итогам встречи, организованной ассоциацией в формате IBC MeetUp на тему: "Актуальные вопросы бизнес-среды: нововведения в налоговом законодательстве и пути урегулирования споров между государством и инвесторами".

Среди участников встречи были члены и партнеры МДС из банковской сферы, пищевой промышленности, аудита и консалтинга, других отраслей экономики, представители госорганов, бизнес-ассоциаций.

"Налоги и разрешение споров с госорганами традиционно находятся в списке основных вопросов ведения бизнеса, с которыми к нам обращаются. Поэтому кроме налогообложения мы решили предоставить на нашем мероприятии информацию по механизму разрешения споров с инвесторами, который администрируется Национальным агентством по инвестициям при президенте КР", – объяснил глава МДС.

Как известно, 2 февраля 2024 года президент КР подписал Закон КР "О внесении изменений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики", и это поможет теперь многочисленным предпринимателям из самых разных отраслей экономики пользоваться налоговыми льготами, предотвращать двойное налогообложение и тратить меньше времени и сил на налоговое администрирование.

Очень важная часть налоговой политики – своевременно информировать налогоплательщиков об изменениях в налоговом законодательстве. Во-первых, со стороны МДС – отстаивать позицию налогоплательщиков, во-вторых, своевременно доводить информацию о нововведениях. В данном случае мероприятие направлено и на разъяснение, и на сбор предложений для дальнейших поправок в законодательство.

Начальник управления налоговой политики Министерства экономики и коммерции Кубанычбек Ысабеков в своей презентации сообщил о результатах проводимой налоговой политики в 2023 году. Так, налоговые доходы за последние пять лет выросли с 121,5 млрд сомов в 2019 году до 294,4 сомов в 2023 году. Этому способствовали реализация указов президента КР по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, о создании благоприятного налогового климата. По обращениям бизнес-сообщества приняты Закон КР "О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР в сфере налогообложения" от 3 апреля 2023 года и Закон КР "О внесении изменений в Налоговый кодекс КР" от 2 февраля 2024.

Заместитель директора Национального агентства по инвестициям при президенте КР Жалын Жээналиев сообщил о результатах работы ведомства: по пяти жалобам вопрос решен положительно и сохранены инвестиции в размере $90 миллионов и около 650 рабочих мест. Кроме того, агентством разработан Порядок рассмотрения жалоб инвесторов и их сопровождения в целях реализации Закона "Об инвестициях в Кыргызской Республике".

Порядок направлен на оказание содействия инвесторам в решении вопросов, возникающих у них при взаимодействии с государственными органами, органами местного самоуправления, а также минимизацию рисков судебных споров и арбитражных разбирательств с инвесторами, а в итоге – на повышение инвестиционной привлекательности Кыргызстана.

Заместитель председателя Государственной налоговой службы при Министерстве финансов КР Нурлан Умтулов разъяснил технические вопросы администрирования налогов, ответил на многочисленные вопросы представителей бизнеса и ассоциаций.


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URL: https://www.vb.kg/435265
Теги:
бизнес, инвестиции, президент, суд, Налоговый кодекс, налоги в Кыргызстане, МДС
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