Джамиля Джаманбаева и Джамиль Бигио провели встречу

Акыйкатчы (Омбудсмен) КР Джамиля Джаманбаева и старший глобальный координатор USAID по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин Джамиль Бигио провели переговоры. Об этом сообщает пресс-служба акыйкатчы

Встреча состоялась в Бишкеке. В ней также приняли участие заместитель главы миссии посольства США в Бишкеке Лиз Зентос и директор USAID в Кыргызской Республике Кайя Адамс.

Стороны обсудили актуальные проблемы в сфере защиты прав и свобод человека.

В частности, было достигнуто взаимопонимание по всем приоритетным вопросам в области гендерного равенства, социальной интеграции и прав человека.

В ходе встречи Омбудсмен отметила принимаемые меры для выявления вопиющих фактов нарушения прав на частную собственность детей, оставшихся без родителей.

Также была отмечена важность усиления взаимодействия по защите прав детей на половую неприкосновенность, выработке механизмов защиты от ранних браков.

Акыйкатчы обратила внимание на уязвимость женщин, которые были вынуждены выйти замуж в несовершеннолетнем возрасте.

"Есть острая необходимость оказания поддержки жертвам ранних браков, так как они подвергаются к домашнему насилию. Отметим, при рассмотрении жалоб по домашнему насилию выявлены факты о вынужденных ранних браках. К примеру, в Институт Омбудсмена обратилась 23-летняя мать троих детей. Она пожаловалась на насилие. Как выяснилось, ее насильно выдали замуж в 15 лет за мужчину, который старше нее в три раза.

Такие вопиющие факты есть, и они не единичны. На сегодня есть необходимость принятия мер по недопущению ранних браков. Нам важно изучить международные практики по данному вопросу", - сказала Омбудсмен.

Далее стороны обсудили важность усиления мандата Омбудсмена КР для обеспечения защиты прав и свобод человека.

В частности, обменялись мнениями по новому конституционному законопроекту об Акыйкатчы (Омбудсмене) КР.

Новые нормы позволят усилить мандат Омбудсмена - сотрудники института смогут принимать участие в закрытых судебных заседаниях, где рассматриваются уголовные дела о половой неприкосновенности детей.

"В настоящее время сотрудников института на такие заседания не впускают, ссылаясь на УПК КР. В этой связи у нас нет возможности обеспечить защиту в суде прав детей, которые подверглись к насилию. При принятии нового закона мы можем мониторить закрытые судебные процессы", - отметила Омбудсмен.

Джамиль Бигио подчеркнула, что поддерживает усилия Омбудсмена КР, направленные на защиту прав и свобод граждан КР.

"Мы готовы в дальнейшем сотрудничать с правительством КР, соответствующими полномочными органами и оказывать необходимую поддержку по гендерному равенству и социальной инклюзии. Мы также поддерживаем усилия Омбудсмена стать мостом между гражданским сектором и властью", - сказала она.