Ход мировой истории и антироссийские санкции не щадят Европу, трансформируя некогда процветающие страны Союза в задворки мировой экономики. Экономический потенциал ЕС хоронят уже даже ближайшие союзники европейцы по атлантистскому лагерю – американцы.

Упитанных будут жрать первыми

Американский Bloomberg исполнен самого глубокого пессимизма относительно экономических перспектив европейского локомотива – Германии. Впрочем, в этом пессимизме отчетливо читается некое удовлетворение, обусловленное ролью США в процессах, связанных деиндрустриализацией Европы. Несмотря на союзнические отношения (сюзерено-вассальные, если быть точными), Америка никогда не заходила в своей европейской политике до филантропии, Америка никогда не любила Европу, как считают идиоты в Варшаве или Вильнюсе. Европа для янки – это ровно такой же расходный материал, как и остальной мир.

Обезжиривание Европы, которое происходит прямо сейчас, в полной мере подтверждает наш тезис. Ситуация, при которой Вашингтон готов был терпеть экономического конкурента в обмен на полную политическую лояльность закончилась – кормовая база сокращается, и Боливар свободного мира не выдержит две производящие экономики, американскую и европейскую, при условии, что драконообразной гигантской тенью над ними встала экономика китайская. Американцы начисто лишены сантиментов, поэтому в условиях предстоящей жесточайшей конкуренции с КНР принимают решение схлопнуть европейский экономический проект, превратив Старый свет в маргинализированный рынок потребления для собственной экономики. С подачи американцев экономическая мощь Европы стала сдуваться: из ЕС начали уходить деньги, средства производства и кадры.

Окончательным гвоздем в крышку гроба европейской экономики стал фактический запрет Вашингтона на использование российских энергоресурсов – его апофеозом стал подрыв "Северного потока", глядя на который европейцы только беспомощно шамкали губами. Американцы таким образом, как известно, убивают сразу двух зайцев, точнее, даже трех: они наносят ущерб поставщику энергоресурсов, России; они подтачивают основы европейской экономики; они приобретают довольно жирный рынок для своего дорогого и чрезвычайно не экологичного (но кого это интересует?) сланцевого газа. Браво!

Забавно, но европейские элиты – абсолютно беспомощные и проамериканские – с радостным привизгом ведут свои страны к окончательному решению европейского экономического вопроса. Пока бюргеров тысячами гонят из остывающих цехов, их элиты заходятся в заверениях верноподданнических чувств по отношению к Вашингтону. Смотреть на это удивительно, но только с точки зрения старого мира модерна, в постмодернистской реальности, в которую Европа давно провалилась, как в бездну, все нормально, все хорошо. Если даже в православной Греции, давно попавшей в экономическую кабалу к Германии, радуются разрешению на однополые браки, не замечая фактического краха экономики и государственности, то очевидно – ситуация преодолела точку невозврата.

Deutschland kaput

Кстати, о Германии. Именно ФРГ, как известно, долгие годы считалась подлинным экономическим локомотивом Европы. Немецкие бюргеры содержали польских фермеров, румынских дальнобойщиков и болгарских проституток; и казалось, так будет продолжаться вечно. Но в 2022 году что-то пошло не так. Германия собственными руками стала зарывать свое прекрасное экономическое настоящее и будущее. С одной стороны, повинуясь хлысту из Вашингтона (ФРГ – это колония США, там их военные базы), Берлин разорвал чрезвычайно выгодные отношения с Россией, а с другой – взял на себя обязательства финансировать бездонную черную дыру Европы – Украину. Разумеется, немецкие элиты ничего не спрашивали у своих налогоплательщиков, это были волюнтаристские решения, команды на них поступают из Вашингтона.

И вот сейчас эти налогоплательщики теряют свою работу. Трубный завод Vallourec SACA в Дюссельдорфе, работавший на протяжении более чем ста лет, в конце прошлого года закрылся, из-за чего работы лишились большинство из 1600 его сотрудников. 124-летняя история завода, которая началась в период расцвета немецкой индустриализации и пережила две мировые войны, не смогла преодолеть последствия энергетического кризиса, пишет Bloomberg. GEA закрывает насосный завод рядом с Майнцем, производитель запчастей для автомобилей Continental AG объявил в июле о планах закрыть завод, производящий компоненты для систем безопасности и тормозных систем, на грани катастрофы нефтехимический концерн BASF. Без дешевых энергоресурсов из России крупные немецкие промышленные предприятия, слава и гордость Берлина, не стоят ничего, они настолько не конкурентоспособны, что их легко уделывают Китай с его сравнительно дешевой рабочей силой и США с их энергообеспеченностью.

То, что сегодня Берлин, а также Париж и Лондон подписывают гарантии безопансости для Украины, говорит о долгосрочности процессов. Российские башни мира могут успокоиться – никакого "бизнеса как обычно" не будет больше никогда. Ставя подписи на американо-украинских бумажках, нынешние европейские лидеры конституируют дальнейшую деиндустриализацию своих государств в контексте долгосрочной войны (в разных формах) с Россией. Это не просто надолго - в политическом измерении это навсегда. И никакой Карлсон здесь не поможет.