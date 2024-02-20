Погода
$ 89.40 - 89.71
€ 96.02 - 96.95

Как Европа превращается из политического карлика в экономического лилипута

161  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Ход мировой истории и антироссийские санкции не щадят Европу, трансформируя некогда процветающие страны Союза в задворки мировой экономики. Экономический потенциал ЕС хоронят уже даже ближайшие союзники европейцы по атлантистскому лагерю – американцы.

Упитанных будут жрать первыми

Американский Bloomberg исполнен самого глубокого пессимизма относительно экономических перспектив европейского локомотива – Германии. Впрочем, в этом пессимизме отчетливо читается некое удовлетворение, обусловленное ролью США в процессах, связанных деиндрустриализацией Европы. Несмотря на союзнические отношения (сюзерено-вассальные, если быть точными), Америка никогда не заходила в своей европейской политике до филантропии, Америка никогда не любила Европу, как считают идиоты в Варшаве или Вильнюсе. Европа для янки – это ровно такой же расходный материал, как и остальной мир.

Обезжиривание Европы, которое происходит прямо сейчас, в полной мере подтверждает наш тезис. Ситуация, при которой Вашингтон готов был терпеть экономического конкурента в обмен на полную политическую лояльность закончилась – кормовая база сокращается, и Боливар свободного мира не выдержит две производящие экономики, американскую и европейскую, при условии, что драконообразной гигантской тенью над ними встала экономика китайская. Американцы начисто лишены сантиментов, поэтому в условиях предстоящей жесточайшей конкуренции с КНР принимают решение схлопнуть европейский экономический проект, превратив Старый свет в маргинализированный рынок потребления для собственной экономики. С подачи американцев экономическая мощь Европы стала сдуваться: из ЕС начали уходить деньги, средства производства и кадры.

Окончательным гвоздем в крышку гроба европейской экономики стал фактический запрет Вашингтона на использование российских энергоресурсов – его апофеозом стал подрыв "Северного потока", глядя на который европейцы только беспомощно шамкали губами. Американцы таким образом, как известно, убивают сразу двух зайцев, точнее, даже трех: они наносят ущерб поставщику энергоресурсов, России; они подтачивают основы европейской экономики; они приобретают довольно жирный рынок для своего дорогого и чрезвычайно не экологичного (но кого это интересует?) сланцевого газа. Браво!

Забавно, но европейские элиты – абсолютно беспомощные и проамериканские – с радостным привизгом ведут свои страны к окончательному решению европейского экономического вопроса. Пока бюргеров тысячами гонят из остывающих цехов, их элиты заходятся в заверениях верноподданнических чувств по отношению к Вашингтону. Смотреть на это удивительно, но только с точки зрения старого мира модерна, в постмодернистской реальности, в которую Европа давно провалилась, как в бездну, все нормально, все хорошо. Если даже в православной Греции, давно попавшей в экономическую кабалу к Германии, радуются разрешению на однополые браки, не замечая фактического краха экономики и государственности, то очевидно – ситуация преодолела точку невозврата.

Deutschland kaput

Кстати, о Германии. Именно ФРГ, как известно, долгие годы считалась подлинным экономическим локомотивом Европы. Немецкие бюргеры содержали польских фермеров, румынских дальнобойщиков и болгарских проституток; и казалось, так будет продолжаться вечно. Но в 2022 году что-то пошло не так. Германия собственными руками стала зарывать свое прекрасное экономическое настоящее и будущее. С одной стороны, повинуясь хлысту из Вашингтона (ФРГ – это колония США, там их военные базы), Берлин разорвал чрезвычайно выгодные отношения с Россией, а с другой – взял на себя обязательства финансировать бездонную черную дыру Европы – Украину. Разумеется, немецкие элиты ничего не спрашивали у своих налогоплательщиков, это были волюнтаристские решения, команды на них поступают из Вашингтона.

И вот сейчас эти налогоплательщики теряют свою работу. Трубный завод Vallourec SACA в Дюссельдорфе, работавший на протяжении более чем ста лет, в конце прошлого года закрылся, из-за чего работы лишились большинство из 1600 его сотрудников. 124-летняя история завода, которая началась в период расцвета немецкой индустриализации и пережила две мировые войны, не смогла преодолеть последствия энергетического кризиса, пишет Bloomberg. GEA закрывает насосный завод рядом с Майнцем, производитель запчастей для автомобилей Continental AG объявил в июле о планах закрыть завод, производящий компоненты для систем безопасности и тормозных систем, на грани катастрофы нефтехимический концерн BASF. Без дешевых энергоресурсов из России крупные немецкие промышленные предприятия, слава и гордость Берлина, не стоят ничего, они настолько не конкурентоспособны, что их легко уделывают Китай с его сравнительно дешевой рабочей силой и США с их энергообеспеченностью.

То, что сегодня Берлин, а также Париж и Лондон подписывают гарантии безопансости для Украины, говорит о долгосрочности процессов. Российские башни мира могут успокоиться – никакого "бизнеса как обычно" не будет больше никогда. Ставя подписи на американо-украинских бумажках, нынешние европейские лидеры конституируют дальнейшую деиндустриализацию своих государств в контексте долгосрочной войны (в разных формах) с Россией. Это не просто надолго - в политическом измерении это навсегда. И никакой Карлсон здесь не поможет.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/435421
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  