Юниорская сборная КР по джиу-джитсу выиграла 5 медалей в Казахстане

Члены юношеской сборной КР по джиу-джитсу завоевали 5 медалей (3 золотые, 2 бронзовые) на республиканских соревнованиях "AJP тур Астана", прошедших в Астане (Казахстан). Об этом сообщает пресс-служба Департамента физической культуры и спорта.

По ее данным, Саид Вахитов (34 кг), Залкар Жанболотов (55 кг) и Абдусалим Розобаев (50 кг) завоевали золотые медали. Ринат Акбаров (56 кг) и Ильяс Халбаев (50 кг) заняли 3 место.

Отметим, что национальный конкурс "AJP тур Астана" прошел 17-18 февраля. Соревнования проводились на основе бразильской версии джиу-джитсу. Команда участвовала в соревнованиях под руководством тренера Бахтияра Вахитова.