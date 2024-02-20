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Юниорская сборная КР по джиу-джитсу выиграла 5 медалей в Казахстане

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- Назгуль Абдыразакова
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Члены юношеской сборной КР по джиу-джитсу завоевали 5 медалей (3 золотые, 2 бронзовые) на республиканских соревнованиях "AJP тур Астана", прошедших в Астане (Казахстан). Об этом сообщает пресс-служба Департамента физической культуры и спорта.

По ее данным, Саид Вахитов (34 кг), Залкар Жанболотов (55 кг) и Абдусалим Розобаев (50 кг) завоевали золотые медали. Ринат Акбаров (56 кг) и Ильяс Халбаев (50 кг) заняли 3 место.

Отметим, что национальный конкурс "AJP тур Астана" прошел 17-18 февраля. Соревнования проводились на основе бразильской версии джиу-джитсу. Команда участвовала в соревнованиях под руководством тренера Бахтияра Вахитова.


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URL: https://www.vb.kg/435426
Теги:
золото, Казахстан, Кыргызстан, Соревнования
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