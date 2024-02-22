Качают не на шутку: почему запад не оставляет попыток свергнуть власть в КР

Американцы и их союзники долго пытались убедить Кыргызстан совершить экономическое самоубийство, присоединившись к антироссийским санкциям. Но они не сдаются и сейчас, продолжая посылать в Бишкек "санкционные десанты", а параллельно готовят в стране почву для "цветной революции", чтобы привести во власть более управляемых и сговорчивых политиков.

Конечно, было бы гораздо комфортнее и приятнее думать, что никаких третьих сил, стремящихся разрушить стабильность в Кыргызстане просто нет. Что все опасения на этот счет - это просто теории заговора. Однако буквально в январе в Кыргызстане была сорвана попытка государственного переворота.

В рамках расследования дела об организации массовых беспорядков сотрудники силовых ведомств провели обыски и задержания в редакциях "Айт-Айт десе", "ПолитКлиники" и "Арча Медиа". По формально другому делу, но по той же причине была изъята техника и приостановлена работа издания 24.kg. Очевидно, что следующим шагом станет расследование деятельности многочисленных НПО, также связанных с заговорщиками.

Задержанных силовиками блогеров по решению суда поместили под арест сроком на два месяца. И вот сегодня их пытаются представить "жертвами режима". Информационная кампания по этому поводу проводится "независимыми" журналистами из контролируемых Западом изданий, а также представителями обслуживающих интересы США и ЕС международных "правозащитных" организаций.

Это не первая за последние несколько месяцев попытка раскачать ситуацию в Кыргызстане. В июне 2023 года в Кыргызстане задержали более 30 человек, подозреваемых в подготовке госпереворота. По данным ГКНБ, участникам группы в течение года (!) удалось привлечь свыше 100 человек, которые должны были организовать массовые беспорядки в Бишкеке и других городах страны.

Очевидно, что заговорщики активизировались вскоре после начала российской СВО на Украине и работали над реализацией революционного сценария в Кыргызстане для нужд своих заокеанских хозяев.

"По моему наблюдению сейчас идет разделение мира на две части: восточная цивилизация и западная. Последняя навязывает нам свою политику, свою демократию, свою философию. У них это не получается, потому что они не понимают, что у нас разные цивилизации. Западные политики должны остановить навязывание нам своего видения демократии, ценностей. Мы сами, наш народ, должны принимать решения, связанные с нашим государством, и в каждой стране должна быть своя демократия. Мы не коммунизм строим, мы строим социалистический капитализм. Это гибридная формация, которая родилась в нашей стране. Поэтому западные политики, политологи, идеологи, должны понять одно - не нужно навязывать нам ничего. Нужно, чтобы идеологи западные поняли: они должны смириться, что у нас своя демократия. Народ наш сам решит, какая демократия нам нужна, в каких порциях будут права человека, свобода слова. Наши некоторые довольно талантливые журналисты забывают про патриотизм, про Родину, они начинают за них выступать. Но мы же уже претерпели три революции. Мы уже опытные", - говорит эксперт Бакыт Бакетаев.

У нашей страны, к сожалению, есть своя и достаточно богатая история политической нестабильности, отмеченная и "цветными революциями", и госпереворотами. Причем, режиссируемыми и совершаемыми при активной поддержке извне, а точнее - с Запада. Первый свергнутый кыргызский президент Аскар Акаев пару лет назад открыто обвинил американский Freedom House в разжигании "тюльпановой революции".

Текущая ситуация вызывает новые опасения, поскольку в ее основе лежит недовольство внешних игроков курсом, который выбрала наша страна под руководством президента Садыра Жапарова, прагматично сделавшего ставку на исторически сложившийся, экономически обоснованный союз с Россией.

На этом фоне политические оппортунисты пытаются использовать ситуацию в своих интересах и, понятное дело, становятся объектом пристального внимания и, скорее всего, финансовой поддержки со стороны США и их европейских сторонников, рассчитывающих создать в республике кризис, который можно будет использовать для дестабилизации Кыргызстана и всего центральноазиатского региона в целом. Так западники хотят достичь своих геополитических целей, сосредоточенных сегодня на попытках противостоять переустройству миропорядка, начатому Россией, а также получить влияние над ценными ресурсами наших стран.

Для раскачивания ситуации в Кыргызстане Запад использует все свои ресурсы: подконтрольные НКО, масс-медиа, блогеров. Все они годами занимаются в республике только тем, что распространяют западную и антиправительственную пропаганду, продвигают чуждые национальным ценности, сеют семена межнациональной и межрелигиозной вражды.

На сегодня в Кыргызстане действуют более 29 тысяч неправительственных организаций, которые способны действовать единым фронтом по отмашке со стороны спонсоров-хозяев. Они работают по общей методичке, подготовленной западными идеологами, для того, чтобы надавить на власти страны и заставить плясать под дудку западников. Такая позиция чаще всего преподносится как "голос гражданского общества". Годами НКО активно и довольно эффективно использовали эту методологию. Вплоть до последнего времени, когда им пришлось столкнуться с тем фактом, что действующая власть намерена действовать только в интересах кыргызского народа.

США и их союзники постоянно оказывали и оказывают скрытую поддержку оппозиционным группам и политическим движениям, стремящимся свергнуть правительство. Это включает финансовую помощь, обучение и материально-техническую поддержку, направленные на укрепление оппозиционных сил и ослабление легитимности действующего режима. Они не жалеют средств для дестабилизации ситуации в КР.

Деньги, само собой, выделяются под другими предлогами. Так Агентство США по международному развитию (USAID) за 5 лет реализации проекта "Инициатива по поддержке независимости медиа в Кыргызстане" потратило на финансирование только 12 медиа и НПО $10,65 млн. А в 2023 году USAID выделило на "информационное противодействие российской пропаганде" в СМИ и гражданском секторе страны уже $ 21 млн. Судя по всему, к этому времени у американцев появилось ясное понимание, что Садыр Жапаров - принципиальный политик, не способный предать людей, доверивших ему управление страной.

Вместе с тем, нужно осознавать, что западники не остановятся в своем желании рассорить Кыргызстан и Россию. И, скорее всего, не пожалеют для этого миллионы и миллионы долларов. Вместе с тем, разрыв КР и РФ станет губительным, прежде всего, для нашей страны. Сегодня, как и всегда, наш стратегический партнер не просто помогает республике, но и дает уникальный шанс для стабильного развития общества, восстановления и модернизации экономики. Отказаться от этих отношений значит лишить себя взаимовыгодного сотрудничества и обречь население страны на обнищание.