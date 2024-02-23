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Джамиля Джаманбаева призывает обеспечить права осужденных с инвалидностью

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Акыйкатчы (Омбудсмен) КР Джамиля Джаманбаева обращает внимание на проблемы в обеспечении прав осужденных и призывает госорганы ускорить принятие документа, предусматривающее получение статуса инвалида в местах лишения свободы.

В Институт Акыйкатчы (Омбудсмена) КР обратилась супруга одного из осужденных. Она пожаловалась на нарушение прав ее мужа, К. К., осужденного по статье 97 УК КР.

По данным женщины, в колонии-поселении №43 осужденного К. К. привлекали к тяжелым работам, несмотря на то что врачи запретили ему физическую нагрузку после операции.

Мужчина перенес операцию на легкие. У него был выявлен туберкулез в закрытой форме, по предписанию врачей проведена операция по удалению части легкого.

Мужчине врачи запретили тяжелый труд. После операции его вновь отправили в колонию-поселение №43.

В колонии его привлекали к тяжелым работам на стройке. Супруга осужденного обратилась к Акыйкатчы с просьбой защитить права К. К.

Согласно мандату, Акыйкатчы направила в соответствующие государственные органы официальные запросы с требованиями обеспечить соблюдение прав человека в соответствии с национальным законодательством и международными стандартами.

После обращения Омбудсмена КР осужденного убрали с тяжелых работ, а в отношении сотрудников закрытого учреждения руководством СИН приняты меры дисциплинарного характера за допущение нарушений прав человека.

Джамиля Джаманбаева обращает внимание государственных органов на проблемы в обеспечении прав осужденных - документирование и получение статуса инвалида в местах лишения свободы.

"Права заключенного были нарушены в первую очередь из-за отсутствия возможности признать инвалидность в местах лишения свободы, так как нет соответствующей нормы. Институт Омбудсмена еще в 2020 году внес предложение о проведении обследования и медико-социальной экспертизы в КР, в том числе для признания лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, лицами с инвалидностью. К примеру, если бы эти нормы были приняты, то осужденного К. К. по инвалидности не привлекали бы к тяжелому труду".

Отметим, в настоящее время то, что МСЭК не проводит экспертизу лиц, находящихся в исправительных учреждениях СИН при МЮ КР, приводит к грубому нарушению прав человека и гражданина.

Напомним, Джамиля Джаманбаева поднимала данный вопрос еще в июне 2023 года на заседании Координационного совета по правам человека. Однако, эти рекомендации до сих пор не были исполнены.

Акыйкатчы КР вновь призывает государственные органы ускорить принятие документа, предусматривающее обеспечение прав осужденных на получение статуса инвалида в местах лишения свободы.


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URL: https://www.vb.kg/435498
Теги:
Кыргызстан, акыйкатчы
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