Фигуристка из КР выступит на чемпионате мира по фигурному катанию в Китае

Чемпионка Кыргызстана и призер международных соревнований и гран-при по фигурному катанию на коньках Жасмин Шлага примет участие в чемпионате мира среди юниоров по фигурному катанию на коньках, который пройдет с 26 февраля по 3 марта в столице островного Китая г.Тайбэй.

Пятнадцатилетняя бишкекчанка занимается фигурным катанием уже тринадцать лет, на лёд вышла в два года. "Я даже не знаю, что я раньше научилась делать: ходить или кататься на коньках", - рассказывает с улыбкой Жасмин.

- Сначала будет короткая, а затем произвольная программа, - говорит представитель Конькобежной федерации Кыргызстана, хореограф по фигурному катанию национальной сборной Валенсия Шлага. – Мы готовили фигуристку вместе с тренерами, мастерами спорта СССР Еленой Швеймер и Владимиром Битнер.

Давайте болеть за наших детей, которые представляют нашу страну, давайте поддержим этот вид спорта. Фигурное катание – это не только спорт, а еще и искусство. Пластика, грация, осанка, сила воли, уверенность в себе, самовыражение посредством танца – это то, что не рождается в ребенке само по себе, все это необходимо развивать. И обучение фигурному катанию справляется с этой задачей как ничто лучше. Мы вышли на серьёзный уровень, нас везде приглашают, и наши дети показывают хорошие результаты. И если раньше, когда мы выезжали на соревнования, многие даже не знали, что существует такая страна, как Кыргызстан, и какой надо вешать флаг, то теперь многие поняли, что мы – конкурентоспособные, уверенные, готовые бороться на равных, и на нас совсем по-другому смотрят, - добавила с гордостью Валенсия Шлага.