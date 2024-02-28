Акыйкатчы приняла участие в международной конференции в Ташкенте

Акыйкатчы (Омбудсмен) Кыргызстана Джамиля Джаманбаева приняла участие в международной конференции "Обеспечение прав человека - основа устойчивого развития государства" в Ташкенте (Узбекистан).

Как сообщили в Институте омбудсмена КР, Джамиля Джаманбаева, выступая на международной конференции, заявила о важности взаимодействия национальных правозащитных институтов разных стран для обеспечения защиты прав и свобод человека.

"Институт Акыйкатчы КР готов к тесному сотрудничеству с омбудсменами других стран, согласно общепризнанным принципам и международному праву, также мы готовы делиться опытом и перенимать лучшие практики", - высказалась она.

Помимо этого омбудсмен Кыргызстана обратила внимание на ключевую роль сотрудничества глав национальных правозащитных институтов с парламентом и гражданским обществом.

"Обеспечение прав человека является неотъемлемой основой устойчивого развития общества. Только через объединение усилий и совместные действия мы сможем добиться наших общих целей по защите и соблюдению прав и свобод каждого человека", - сказала Джаманбаева.

Она отметила, что по итогам 2023 года Институт Акыйкатчы КР провел экспертизу по 17 законопроектам в части обеспечения соблюдения защиты прав и свобод граждан.

"Как результат - направлен ряд предложений и замечаний к отмеченным законопроектам. Кроме этого, для выявления системных нарушений в 2023 году институт провел 179 мониторингов, инспекций и проверок. По выявленным нарушениям выданы соответствующие акты реагирования, проведены комплексные анализы. Жогорку Кенеш, а также государственные органы КР при разработке нормативных правовых актов, затрагивающих права и свободы человека, на постоянной основе взаимодействуют с Институтом Акыйкатчы КР", - сказала омбудсмен КР.

В конференции приняли участие омбудсмены Узбекистана, Турции, Италии, Австрии, Венгрии, Польши, Сербии, Туркменистана, Казахстана, Монголии, Королевства Марокко, представители международных организаций и гражданского общества.

По итогам дискуссий и представленных рекомендаций участники конференции приняли резолюцию, согласно которой планируют развивать сотрудничество в области защиты прав человека - призывать национальные правозащитные институты продвигать идею присоединения к движению против смертной казни.

Также омбудсмены встретились с главами Сената Олий Мажлиса и Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана.

Акыйкатчы КР провела переговоры с омбудсменами Марокко, Италии, Венгрии, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана.

По итогам встречи Джамили Джаманбаевой и уполномоченного по правам человека Таджикистана Умеда Бобозода, стороны пришли к согласию о важности взаимодействия между национальными правозащитными институтами двух стран для обеспечения защиты прав и свобод граждан обеих стран.

В ходе переговоров с уполномоченным Олий Мажлиса Узбекистана по правам человека Ферузой Эшматовов достигнута договоренность усилить взаимодействие между национальными правозащитными институтами для обеспечения прав граждан Кыргызстана в Узбекистане, а также граждан Узбекистана - в Кыргызстане.

Акыйкатчы КР в заключение своего визита в Ташкент провела переговоры с послом Кыргызстана в Узбекистане с Мусой Джаманбаевым.

В ходе встречи обсуждены меры для обеспечения защиты прав граждан Кыргызстана в Узбекистане.

В закрытых учреждениях Узбекистана находятся 46 граждан КР. Согласно официальным данным, трудовую деятельность на территории Узбекистана осуществляют 37 граждан КР.

По официальным данным в Узбекистане проживают более 300 тыс. этнических кыргызов.