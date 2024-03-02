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Омбудсмены Кыргызстана и Монголии провели переговоры

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Акыйкатчы (Омбудсмен) КР Джамиля Джаманбаева и глава Национальной комиссии по правам человека Монголии Жаргалсайхан Хунан провели переговоры.

Встреча состоялась в Бишкеке.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями об актуальных вопросах в области защиты прав и свобод человека.

Также омбудсмены Кыргызстана и Монголии пришли к соглашению, что необходимо усилить сотрудничество между национальными правозащитными институтами двух стран.

"В настоящее время мы активизируем и инициируем ряд проектов, которые, безусловно, положительно отразятся на обеспечении прав и свобод человека в Кыргызстане.

К примеру, в настоящее время рассматривается проект конституционного закона КР "Об Акыйкатчы (Омбудсмене) КР", который будет реальным механизмом в обеспечении прав и свобод человека в Кыргызстане.

Мы считаем, что данный законопроект станет одним из основных документов, который обеспечит права и свободы человека в Кыргызстане, и надеемся, что он будет соответствовать всем международным требованиям и станет основой для получения Акыйкатчы (Омбудсмена) КР статуса "А", - сказала Омбудсмен Кыргызстана.

Жаргалсайхан Хунан поделился опытом Монголии по обеспечению защиты прав и свобод граждан.

Он отметил, что у Национальной комиссии по правам человека Монголии есть статус "А", добавив, что "безусловно, такой статус дает больше возможностей для обеспечения защиты прав и свобод граждан".

"У нашей Национальной комиссии по правам человека широкие полномочия для обеспечения защиты прав и свобод человека. К примеру, наши требования обязательны к исполнению государственными органами. В этой связи многие государственные органы заинтересованы в проведении мониторинга для выявления нарушений прав и свобод человека. По итогам мониторинга готовим свои рекомендации, и те или иные государственные органы обязаны устранить нарушения. Наши рекомендации не обжалуются согласно законодательству страны", - сказал омбудсмен Монголии.

Он также рассказал о мерах, принимаемых для защиты прав женщин и детей от насилия.

Омбудсмен Монголии выразил заинтересованность в обмене опытом по принимаемым в Кыргызстане практикам в части взаимодействия Института Акыйкатчы с НЦПП.

После омбудсмены Кыргызстана и Монголии провели совместную встречу с главой регионального отделения Управления Верховного комиссара ООН по правам человека в ЦА Матильдой Богнер.

Стороны обменялись мнениями по актуальным проблемам в сфере защиты прав и свобод человека.

В частности, выразили заинтересованность в сотрудничестве по вопросам гендерного равенства, а также в обмене опытом и механизмами по обеспечению защиты прав женщин и детей от домашнего насилия.


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URL: https://www.vb.kg/435634
Теги:
Монголия, Кыргызстан, акыйкатчы
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