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В Кыргызстане у 142 пациентов психбольниц отсутствуют паспорта

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Акыйкатчы (Омбудсмен) КР Джамиля Джаманбаева призывает государственные органы обеспечить соблюдение прав лиц, страдающих психиатрическими расстройствами. Об этом сообщает пресс-служба акыйкатчы.

Сотрудники Института Омбудсмена в Кадамжайском психоневрологическом социальном стационарном учреждении выявили 19 человек, у которых нет паспортов.

Акыйкатчы обращает внимание соответствующих государственных органов что лица, страдающие психиатрическими расстройствами, уязвимы и могут быть подвержены жестокому обращению и даже пыткам. Следовательно, им должна быть предоставлена усиленная защита их прав.

Сотрудники представительства Акыйкатчы в Баткенской области согласно мандату провели мониторинг в Кадамжайском психоневрологическом социальном стационарном учреждении

Мониторинги проводили для предотвращения жестоких и бесчеловечных видов обращения или лечения, а также для предоставления юридической помощи гражданам.

По итогам мониторинга выявлены 19 человек без паспортов. Из них 15 мужчин, 4 женщины.

Среди них выявлены лица, которые находятся в данном учреждении много лет, и никто не знает откуда они, сколько им лет и как их зовут.

К примеру, в данном учреждении с 2011 года находится мужчина. В его личном деле он записан как Неизвестный Жоро.

Такое имя ему дали сотрудники учреждения. О нем нет другой информации. Неизвестно как его зовут на самом деле, нет данных касательно возраста и места рождения. В его личном деле также нет документов, удостоверяющих его личность.

Также нет сведений есть ли у него родные. С 2011 года его личность не была установлена.

Другой мужчина находится в данном учреждении с 1983 года. В его личном деле также нет документов, удостоверяющих его личность.

Имена данных пациентов были записаны с их слов.

Согласно мандату Институт Омбудсмена направил в соответствующие государственные органы официальные запросы с целью обеспечения защиты прав пациентов.

По официальным данным, предоставленным государственными органами, из 19 человек у 11 человек не нашли даже справок об их рождении. Они не получали свидетельства о рождении.

В момент подготовки материала одному из 19 человек выдали паспорт. По остальным 7 пациентам проводятся работы.

Всего в подведомственных психоневрологических социальных стационарных учреждениях, по официальным данным, у 142 постояльцев отсутствуют паспорта.

В свою очередь, такие постояльцы из-за отсутствия документов, удостоверяющих личность, не могут реализовать свои социально-экономические и иные гражданские права.

Также из-за отсутствия паспортов возникает проблема в переводе некоторых постояльцев по состоянию здоровья в специализированные психоневрологические учреждения.

Особо следует отметить, что лица, проживающие в психоневрологических социально стационарных учреждениях, - это люди пожилые, с тяжелыми судьбами, инвалиды с детства, нуждающиеся в постоянном постороннем внимании и участии, которые не могут самостоятельно решать свои вопросы по восстановлению документов.

Акыйкатчы призывает государственные органы обеспечить их права согласно Всеобщей декларации прав человека, а также национальному законодательству.


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URL: https://www.vb.kg/435693
Теги:
Кыргызстан, акыйкатчы
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