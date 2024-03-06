В Кыргызстане у 142 пациентов психбольниц отсутствуют паспорта

Акыйкатчы (Омбудсмен) КР Джамиля Джаманбаева призывает государственные органы обеспечить соблюдение прав лиц, страдающих психиатрическими расстройствами. Об этом сообщает пресс-служба акыйкатчы.
Сотрудники Института Омбудсмена в Кадамжайском психоневрологическом социальном стационарном учреждении выявили 19 человек, у которых нет паспортов.
Акыйкатчы обращает внимание соответствующих государственных органов что лица, страдающие психиатрическими расстройствами, уязвимы и могут быть подвержены жестокому обращению и даже пыткам. Следовательно, им должна быть предоставлена усиленная защита их прав.
Сотрудники представительства Акыйкатчы в Баткенской области согласно мандату провели мониторинг в Кадамжайском психоневрологическом социальном стационарном учреждении
Мониторинги проводили для предотвращения жестоких и бесчеловечных видов обращения или лечения, а также для предоставления юридической помощи гражданам.
По итогам мониторинга выявлены 19 человек без паспортов. Из них 15 мужчин, 4 женщины.
Среди них выявлены лица, которые находятся в данном учреждении много лет, и никто не знает откуда они, сколько им лет и как их зовут.
К примеру, в данном учреждении с 2011 года находится мужчина. В его личном деле он записан как Неизвестный Жоро.
Такое имя ему дали сотрудники учреждения. О нем нет другой информации. Неизвестно как его зовут на самом деле, нет данных касательно возраста и места рождения. В его личном деле также нет документов, удостоверяющих его личность.
Также нет сведений есть ли у него родные. С 2011 года его личность не была установлена.
Другой мужчина находится в данном учреждении с 1983 года. В его личном деле также нет документов, удостоверяющих его личность.
Имена данных пациентов были записаны с их слов.
Согласно мандату Институт Омбудсмена направил в соответствующие государственные органы официальные запросы с целью обеспечения защиты прав пациентов.
По официальным данным, предоставленным государственными органами, из 19 человек у 11 человек не нашли даже справок об их рождении. Они не получали свидетельства о рождении.
В момент подготовки материала одному из 19 человек выдали паспорт. По остальным 7 пациентам проводятся работы.
Всего в подведомственных психоневрологических социальных стационарных учреждениях, по официальным данным, у 142 постояльцев отсутствуют паспорта.
В свою очередь, такие постояльцы из-за отсутствия документов, удостоверяющих личность, не могут реализовать свои социально-экономические и иные гражданские права.
Также из-за отсутствия паспортов возникает проблема в переводе некоторых постояльцев по состоянию здоровья в специализированные психоневрологические учреждения.
Особо следует отметить, что лица, проживающие в психоневрологических социально стационарных учреждениях, - это люди пожилые, с тяжелыми судьбами, инвалиды с детства, нуждающиеся в постоянном постороннем внимании и участии, которые не могут самостоятельно решать свои вопросы по восстановлению документов.
Акыйкатчы призывает государственные органы обеспечить их права согласно Всеобщей декларации прав человека, а также национальному законодательству.