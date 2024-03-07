Китай разворачивает экономику в сторону внутреннего рынка

В Пекине продолжается вторая сессия ВСНП – китайского однопалатного парламента – XIV созыва. Сессии ВСНП проводятся каждый год в первой половине марта (исключение составил лишь "ковидный" 2020 год, когда сессия была перенесена на май); нумерация ведётся от срока формирования нового состава ВСНП, который приурочивается к съезду правящей КПК. Главное событие этой сессии, которое сейчас обсуждается в мире, а депутаты самого ВСНП обсуждают его в региональных делегациях, в одной из которых - провинции Цзянсу – в таком обсуждении принял участие председатель КНР Си Цзиньпин, - доклад-отчет Госсовета за прошедший год с основными параметрами плана на 2024 год, пишет ИА REX.

С ним выступил премьер правительства Ли Цян, впервые избранный на этот пост год назад, по итогам XX съезда КПК, на котором он был избран в состав Постоянного комитета (ПК) Политбюро партийного ЦК. Поскольку сессия проходит в весьма сложной и тревожной геополитической обстановке, значительный интерес вызывает международный раздел доклада. Понятно, что внешняя политика – прерогатива первого лица, которое осуществляет её через МИД, а также аппарат Комиссии ЦК КПК по иностранным делам, занимающийся вопросами национальной безопасности. В настоящий момент должности руководства обоими ведомствами в ранге члена Политбюро ЦК КПК занимает Ван И, давний соратник Си Цзиньпина, министр с 2013 года с полугодовым перерывом на работу отставленного в прошлом году его несостоявшегося сменщика Цинь Гана, который, кстати, в преддверие сессии выведен из состава депутатского корпуса. О чём говорил Ли Цян и о том, каким курсом двинется Китай в "новом походе", как характеризует формируемую стратегию лидер страны, явно апеллируя при этом к Великому походу китайских коммунистов 30-х годов прошлого века, рассуждает обозреватель REX Владимир Павленко.

Вначале пару слов о политическом контексте. В Китае полным ходом идёт консолидация власти вокруг Си Цзиньпина как "руководящего ядра" - официальная формулировка партийного Устава, отмечает политолог. Здесь следует иметь в виду, что у КПК нет отдельной программы, какая, скажем, наряду с уставом, была у КПСС. Положения политической программы у китайских коммунистов вносятся первым разделом именно в Устав КПК, который одновременно является руководящим политическим и организационным партийным документом, поясняет эксперт.

Почему мы говорим о консолидации власти? Потому, что наряду с самим фактом упоминания Ли Цяном вопросов международной политики, изменениям подвергся ряд процедурных традиций, ранее незыблемых. Речь об итоговой пресс-конференции премьера Госсовета по завершении сессии, которой не будет ни в этом году, ни в последующие четыре года, оставшиеся от первой пятилетки Ли Цяна. Пока не вполне понятно, будут ли на полях сессии проходить пресс-конференции отдельных министров, в частности, привлекающее особое внимание общение с журналистами главы МИД. Другой важный момент: объявлено о том, что ожидавшиеся кадровые назначения и в целом перестановки, которые иностранные китаисты обсуждали достаточно бурно в преддверие сессии, откладываются до сессии Посткома ВСНП. В целом, понятно почему. Беспрецедентно, но пока так и не прошёл ожидаемый с октября прошлого года ежегодный пленум ЦК КПК, и это означает, что кадровое наполнение планов развития, которые утвердит сессия, будет осуществляться по итогам этого пленума, который, по идее, конкретнее никто не знает, должен состояться до лета. Ибо осень – время нового пленума; нарушать сложившуюся и устоявшуюся систему партийного руководства общественно-политической жизнью страны никто не будет. У наблюдателей есть мнение, что кадровый вопрос – главная заминка со сроками пленума, учитывая крупные прошлогодние перестановки в МИД, Министерстве обороны и главнокомандовании НОАК, в частности, в ключевых Ракетных войсках, подчеркивает Павленко. В этой связи внимание привлекает такой пункт повестки, как поправки к закону об организации Госсовета. Уточненная структура высшего органа исполнительной власти, разумеется, первична по отношению к её кадровому наполнению. Здесь всё логично, полагает эксперт.

Теперь по цифрам. Зафиксировав рост ВВП в прошедшем году на 5,2%, Ли Цян в качестве целевого показателя на текущий год предложил цифру в 5%. Не будем торопиться с "уменьшительными" выводами, всё сложнее. Прошлогодняя статистика "танцевала" от завершения "ковидного" трёхлетия с его проседанием ВВП и особенно темпов роста, которые наложились на всём известный кризис в сфере недвижимости: банкротство одного крупного застройщика – Evergrande, крупные долги у другого - Country Garden, а также долговые затруднения ещё у нескольких десятков девелоперских компаний. И вот здесь внимание! Как следует из доклада Ли Цяна, Госсовет не собирается оставлять этот кризис в "самотечном" состоянии. На текущий год запланированы бюджетные инвестиции в выправление ситуации в размере 700 млрд юаней. Это с одной стороны. С другой же, эти государственные расходы вплетаются в новый вектор социально-экономического развития, который в постковидную эпоху геополитического противостояния с США всё более отходит от внешних приоритетов в пользу внутреннего рынка. Планы оздоровления в секторе недвижимости, в частности, включены в программу расширения внутреннего спроса. Она известна под названием "Год стимулирования потребления", обращает внимание политолог.

Куда перестраивается экономика КНР? На XX съезде КПК Си Цзиньпином была предложена, а делегатами утверждена идеологема "высококачественного развития", как раз и обозначающая основным приоритетом высокие технологии, взамен капитального строительства, в прежние годы приносившего до 25% ВВП. Теперь ношу опережающего роста перекладывают на цифровую экономику – big data и искусственный интеллект, возобновляемую энергетику, "зелёные" технологии, производство электромобилей и, соответственно, сверхмощных аккумуляторов. И так далее. "Дыры", образовавшиеся у девелоперов в результате осуществленных в последние годы ограничений кредитования в строительном секторе, государство обещает заделать, но генеральный крен теперь будет другой, рассчитанный на технологический суверенитет. Ибо понятно и подтверждается действиями геополитических противников, что гайки недобросовестной конкуренции со стороны тех же США, а также Европы, именуемые в Китае словом "протекционизм", будут закручиваться и дальше. Только два примера: так называемое "антсубсидиарное" расследование в Европе, проводимое с целью подорвать государственные инвестиции в электромобильный сектор Китая, обложив поборами его экспортную продукцию. А в США пошли ещё дальше, обвинив китайские электромобили в том, что они, как заявил Джо Байден, являются "смартфонами на колёсах" и несут "угрозу национальной безопасности", якобы собирая секретную информацию. Мы уже на примере прошлогодней истории с аэростатами над Монтаной знаем, что подобные обвинения лишь прикрывают неуклюжие попытки ограничить развитие Китая, не гнушаясь перспективой обострения двусторонних отношений. И вот так ведут себя две стороны, серьёзно зависящие от торговли с Поднебесной, подчёркивает политолог. Себе в ущерб, но идут, как видим, на принцип.

Ну и очень важной статьёй государственных расходов остаются ассигнования на оборону, рост которых в этом году сохранится на уровне 7,2%. Этот рост в официальном представительстве сессии ВСНП назван "разумным и устойчивым", обусловленным "целями защиты суверенитета и безопасности". Первый и главный итог первых дней, а парламентская сессия продлится до 11 марта, - преодоление некоего подобия "двоевластия" в системе управления экономикой при прежнем, "комсомольском" премьере Ли Кэцяне, негласно претендовавшем на некую "самостийность" во внутренней политике, резюмирует обозреватель REX. Нет сомнений, что это соответствует требованиям эпохи и особенностям переживаемого момента "столетних перемен", которые Си Цзиньпин в прошлом году обсуждал в Москве в ходе государственного визита в нашу страну с президентом России Владимиром Путиным.