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Редакция "Вечернего Бишкека" поздравляет всех женщин с 8 Марта!

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- ВБ
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Дорогие женщины, девушки и девочки!

Коллектив интернет-редакции "ВБ" поздравляет вас с Международным женским днем и желает вам счастья, любви, здоровья, вдохновения и воплощения всех ярких идей.

Помня об истоках празднования 8 Марта, мы желаем вам быть сильными, чтобы отстаивать свои права и свое мнение. Быть свободными, чтобы самореализовываться и жить так, как вы чувствуете и как вы этого хотите, несмотря ни на что и ни на кого. Быть отважными, чтобы открыто говорить о своих чувствах и потребностях.

Мы желаем вам понимания, благополучия, незабываемых впечатлений и новых открытий!

С праздником!


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URL: https://www.vb.kg/435730
Теги:
8 Марта, Кыргызстан, Вечерний Бишкек
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