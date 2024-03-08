Новые подробности: Как банда Коли-Кыргыза украла у россиянки $14 млн

Миловидная молодая женщина поблагодарила спецслужбы республики, которые помогли ей вернуть…$14 миллионов инвестиций,вложенных в экономику Кыргызстана.История имела благополучный финал: кыргызские силовики повязали мошенников– "компаньонов" россиянки, доверившей им свои кровные.

Потерять астрономическую для большинства населения сумму и с ума не сойти – словами не объяснить состояние, которая пережила россиянка. В итоге возвращены не только средства, но иделовая репутация республики –довериек правоохранителям со стороны простых людей, зарубежных инвесторов…

Может быть, это прозвучит пафосно, но республика до сих пор мучительно разрубает кланово-коррупционный спрут "Крестного отца" Коли Кыргыза, проникший буквально во все сферы жизни.

Перед глазами всплывает картинка из недавнего прошлого,как после похорон одного авторитетного бизнесмена в кафешках и ресторанах сидели солидные дяди с каменными лицами и тихо, как двоечники на последней парте,перешептывались: "Как жить теперь будем, что вообще делать?"

Жить по законам, а не понятиям: не брать чужого, решать споры не под дулом пистолета – разве это так сложно и невыполнимо? Поэтому власть и стала решительно наводить порядок. И результаты уже есть…

Но это, что называется, заметки на полях. А вот первое, о чем хотелось бы узнать: что скрывается за словами: "российский инвестор", есть ли действительно у этой истории героиня?Мы познакомились с женщиной, сделавшей громкое заявление для кыргызской прессы,– Екатериной, предпринимательницей из российского региона.

Екатерина владелица престижного дома отдыха, сети учреждений бьюти-индустрии. Словом, инвестиции в строительство отеля на берегу Иссык-Куля для нее явились закономерным развитием бизнеса.

"ВЭС 24" адресовал свои вопросы Екатерине, и она честно и откровенно на них ответила:

Могли бы Вы немного подробнее рассказать, как все случилось, скажемтак, раскрыть подробности, которые не навредят следствию?

– Гражданами Кыргызской Республики, которые проходят по уголовному делу в качестве обвиняемых, мне было предложено инвестировать денежные средства в различные проекты, которые, на мой взгляд, были очень перспективными.

В начале нашего сотрудничества все выглядело прозрачно, я думаю таким образом меня пытались вовлечь в другие более крупные проекты.

Когда мое доверие к моим так называемым партнерам стало практически безграничным, мною были вложены денежные средства в ряд крупных проектов, в том числе и в строительство пансионата "Новел" на Иссык-Куле. В 2022 году, когда проекты практически уже были реализованы, партнеры заявили, что теперь они работают с другими людьми, и настоятельно рекомендовали не приезжать в Кыргызстан, в противном случае создадут проблемы, пугали криминалитетом. В итоге на протяжении одного года, боясь за свою жизнь, я не заезжала на территорию Кыргызстана. Начатая со стороны государства бескомпромиссная борьба с ОПГ послужила толчком. В декабре 2023 года мною было подано заявление в ГКНБ Кыргызской республики, и, как уже вам известно, мои нарушенные законные права и интересы как иностранного инвестора были восстановлены.

26 февраля 2024 года стало известно, что благодаря профессиональной работе ГКНБ Кыргызстана удалось вернуть собственность, в которую вы вложили $14 миллионов…После этойистории стали больше доверять кыргызским силовикам?

–Честно говоря, в самом начале я до конца не верила, что справедливость может восторжествовать. Ведь лица, которые обманули меня, благодаря моим инвестициям имели огромные возможности. И возможно, благодаря этому завели определенные связи. Но все мои сомнения были развеяны, когда так называемые партнеры были заключены под стражу. Именно благодаря слаженной работе ГКНБ Кыргызской Республики были собраны достаточные доказательства в отношении лиц, обманувших меня.

Я уверена, что именно наличие весомых доказательств, которые были предъявлены данным лицам, послужило для них толчком для возмещения причиненного мне ущерба путем передачи имущества, которое обвиняемые приобрели на мои денежные средства, так как иного выхода разрешить данную ситуацию у них, наверное, не было.

Но, конечно, особо следует подчеркнуть выбранный курс руководства страны, который направлен на защиту и поддержку инвесторов.

Ведь именно благодаря вниманию руководства страны на данный вопрос, государственные служащие и служащие в правоохранительных органах уделяют особое внимание вопросу инвестиций в Кыргызской Республике.

Как инвестор, который наглядно увидел поддержку инвесторов со стороны властей Кыргызстана, отвечая на вопрос, могу сказать, что у меня появилось доверие не только к правоохранительным органам Кыргызской Республики, но и в целом к государственным органам.

Говорят, что Вам лично звонили глава ГКНБ К. Ташиев и президент Кыргызстана С. Жапаров, чтобы узнать лично от Вас, как все случилось?

–Нет, лично они мне не звонили, но я знаю, что ход расследования моего дела, как и другие вопросы, связанные с инвестициями, были на личном контроле руководства страны.

Когда отель начнет работать?

– В настоящее время проводятся все необходимые работы, устраняются все недостатки, чтобы обеспечить людям комфортный отдых. К началу сезона ждем всех отдыхающих.

Чему научила Вас данная история?

–В жизни человека случается множество различных проблем, которые могут нести в себе негативный заряд и соответствующие последствия. Данная история научила меня относиться к любой проблеме как к уроку жизни, главное, не останавливаться, принимать важные решения, которые в итоге приведут к определенному положительному результату.

Правда ли, что во всем этом процессе принимал участие криминальный авторитет Коля-Кыргыз?

– Когда стали поступать угрозы, его имя озвучивалось лицами, которые обманули меня, но с ним лично я не контактировала и не знакома. Как уже стало известно из средств массовой информации, лица, связанные с ним, имели отношение к моему делу.