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Один из членов ЕК выступил против продления полномочий Урсулы фон дер Ляйен

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Один из ключевых членов Европейской комиссии еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в своем заявлении в сети X выступил против переизбрания нынешней главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен на второй срок, а также задался вопросом о способности крупнейшей в Европарламенте Европейской народной партии (ЕНП) "управлять Европой еще пять лет".

Накануне съезд ЕНП в Бухаресте технически поддержал кандидатуру нынешней главы Европейской комиссии Фон дер Ляйен на переизбрание на второй срок до 2029 года. Однако, как позднее заметили европейские журналисты, фактически фон дер Ляйен голосование в собственной партии провалила: из 801 имевшего право голоса делегата съезда ЕНП в голосовании по кандидатуре фон дер Ляйен приняли участие только 499 делегатов (302 делегата от голосования отказались). При этом из 499 голосовавших против нынешней главы ЕК проголосовали 89 человек, 10 воздержались. Таким образом, из 801 делегата съезда кандидатуру Фон дел Ляйен поддержали только 400 делегатов. Это голосование в европейских СМИ уже назвали громким провалом.

Источник: РИА Новости


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URL: https://www.vb.kg/435741
Теги:
Европа, женщины
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