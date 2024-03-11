Эмомали Рахмон выразил недовольство многократным хаджем таджикистанцев

Президент Эмомали Рахмон в преддверии священного месяца Рамазан встретился 9 марта с представителями общественности, учёными и религиозными деятелями Таджикистана.

Он поздравил всех участников встречи и весь народ страны с наступлением священного месяца Рамазан – месяца благочестия, милосердия, прощения грехов, сообщает пресс-служба президента.

В своем выступлении Эмомали Рахмон рассказал о процессе реализации законов "Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов в Республике Таджикистан" и "Об ответственности родителей за обучение и воспитание детей" и потребовал от общественности страны строгого соблюдения положений законов.

Он подчеркнул, что в стране в связи с проведением мероприятий происходят случаи нарушения закона: некоторые таджикистанцы все ещё допускают расточительность при проведении мероприятий.

"Проявленные показушность, расточительность и несоблюдение определенных норм и мер народных и религиозных традиций и обычаев, в том числе, препятствуют повышению уровня жизни населения", - сказал глава государства, напомнив о заповедях Корана и хадисах Пророка, где отмечено, что Всевышний не любит расточителей.

Правительству, своему Исполнительному аппарату и другим соответствующим госструктурам он поручил проводить разъяснительные работы для выполнения указанных поручений по обеспечению верховенства закона, предотвращению любых преступлений, правонарушений, расточительства и излишеств среди населения.

О хадже

Эмомали Рахмон обратил внимание на многократные поездки граждан в хадж и умру, подчеркнув, что для верующих обязательным является совершение хаджа только один раз, и сам Пророк совершил паломничество только один раз.

"В период до обретения независимости страной из 5 миллионов жителей Таджикистана паломничество совершили всего 29 человек. Однако в период независимости, несмотря на то, что в результате навязанной гражданской войны мы столкнулись с тяжелыми экономическими проблемами и до сих пор ощущаем её негативное влияние в нашей жизни, процесс совершения хаджа гражданами приобрёл тенденцию к росту.

Только в 2023 году 63 тысячи граждан страны прошли церемонию хаджа и умры, а их средняя затраченная сумма составила более 1 миллиарда 200 миллионов сомони, - сообщил президент.

Эмомали Рахмон призвал таджикистанцев прекратить показушную расточительность

- Сумма, затраченная на паломничество наших граждан в период независимости, составила почти 12 миллиардов сомони, что в сегодняшних условиях, то есть в то время, когда в большинстве стран мира наблюдается негативный процесс спада экономики, а почти в 80 странах мира люди страдают от нехватки продовольствия и голода, считается очень большой суммой для нашей страны".

Если бы эти деньги были потрачены на строительство жилья, улучшение условий жизни и образования детей, обеспечение качественной еды, одежды и школьных принадлежностей, а также на поддержку нуждающихся или на благоустройство, тем лучше были бы условия жизни семей, считает Эмомали Рахмон..

"Мы не против того, чтобы наши люди совершали паломничество, но подчеркиваю, что этот процесс не должен приобретать характер предрассудков, подражаний и соревнований", - отметил он.

Он предложил, чтобы лица, желающие совершить паломничество во второй и третий раз, действовали согласно заповедям Шариата, и расходовали средства на достойную жизнь своей семьи, образование детей и внуков, благоустройство страны, строительство предприятий и школ, дорог и мостов, а также на помощь и поддержку сирот, беспризорных, инвалидов, больных и малообеспеченных семей.

Глава государства призвал общественность страны уделять особое внимание правильной организации и налаживанию церемонии совершения хаджа и умры, выполнению благотворительных работ, в преддверии праздников оказывать помощь нуждающимся, сиротам и бедным, заботиться о своих родственниках.

Об СССР

В своем выступлении президент сообщил, что сегодня в Таджикистане на каждые 1800-2000 граждан приходится одна мечеть, в то время как в других государствах-членах СНГ этот показатель составляет 3-3,5 тысячи, а в других развитых странах мира 5-5,5 тысячи.

"Этот факт свидетельствует о том, что также в период независимости для граждан страны создано множество условий для осуществления своих религиозных прав и свобод, обеспечение свободы совести находится на должном уровне. Так почему же мы не должны быть благодарны за то, что мы имеем своё государство, да ещё и независимое?

Только независимость и светская система нашего государства позволили, чтобы представители разных национальностей, последователей разных религий и мазхабов в нашей стране свободно осуществляли свою религиозную деятельность в рамках предписаний Конституции страны и действующего законодательства", - отметил Эмомали Рахмон.

"Посудите сами, в советский период в Таджикистане осуществляли деятельность 34 мечети, в том числе 17 соборных мечетей, 15 церквей и 2 синагоги. Не было ни паломничество - Хаджа, ни ходжи, ни исламского института, а было малое количество пятикратных и пятничных мечетей. Несмотря на жесткие ограничительные меры того времени, не было религиозного экстремизма и терроризма, религиозных столкновений", - резюмировал президент Таджикистана.

Он отметил, что сегодня в Таджикистане осуществляют свою деятельность около 4 тысяч мечетей, Исламский институт, религиоведческие научные учреждения, насчитывается более 250 тысяч людей, совершивших паломничество, и более 4-х тысяч, совершивших малый хадж – умра, тысячи религиозных деятелей, являющиеся выпускниками отечественных и зарубежных учреждений, осуществляют свою деятельность в свободной атмосфере.

О ханафитском мазхабе

Эмомали Рахмон напомнил, что великий сын таджикской нации Абуханифа Нумон ибн Собит, он же Имом Азам, является основателем величайшего толерантного мазхаба в мире ислама, число его последователей составляет почти 60 % мусульман мира, то есть более половины верующих в религии ислама.

"Мазхаб ханафи имеет много последователей, потому что превыше всего ставит толерантность, что благоприятно для каждого времени, в том числе современного, и считает человека высшим творением божества. И одним из наиболее действенных средств защиты духовной атмосферы в нашем обществе от угроз и опасности в современном мире является следование мазхабу ханафи", - подчеркнул президент.

Он отметил, что несмотря на доброжелательное отношение государства ко всем религиям и мазхабам, особенно к священной религии ислам, в последние годы увеличиваются вызывающие тревогу действия предрассудочно настроенных лиц, стремящихся к внесению религиозных разногласий, и на этой почве несоблюдению норм Конституции и действующего законодательства.

И это в то время, когда в соответствии с учением известных учёных исламского мира предрассудки, невежество и религиозный экстремизм не имеют никакой связи с гуманистическим учением ислама.

"Недруги ислама для сеяния семян вражды и ненависти, создания антиисламских настроений, мазхабовских разногласий среди мусульманских кругов и достижения своих грязных целей, одной из которых является нахождение доступа к природным богатствам стран, разными путями и средствами поддерживают религиозный экстремизм, финансируют его", - подчеркнул глава государства.

О политизации ислама

Эмомали Рахмон подчеркнул, что в последние годы наблюдается беспримерное расширение усилий сверхдержав для осуществления своих целей, разделения мира, ускоренного вооружения, начала нового этапа "холодной войны", беспрецедентного расширения деятельности террористических и экстремистских групп, которые, к сожалению, обретают религиозный характер, а также сложная ситуация, возникшая в результате пандемии COVID-19, изменение климата и его серьезные последствия – засуха и маловодье, нехватка продовольствия и голод усложняют и делают непредсказуемой ситуацию в мире".

"В последние годы мы стали свидетелями того, что ряд мусульманских стран путём политизации ислама способствует нестабильности и нарушению безопасности государств в мире. Цветные революции и другие им подобные явления, которые похожи на навязанную гражданскую войну в Таджикистане, ни для кого не секрет, откуда они берут начало и до чего довели.

Политизация религии является искусственным процессом и не имеет никакого отношения к религии ислам. Потому что религия ислам с самого начала своего зарождения не была политической, главное в ее учении является вначале изучение, затем поклонение Богу и признание его единства", - сказал лидер Таджикистана.

Таджикистанцы в сложной обстановке современного мира обязаны во имя защиты независимости, свободы и безопасности государства и общества наряду с соблюдением требований законов светского государства разумно относиться к религиозным ценностям, защищать созидательные ценности ислама и в то же время предотвращать распространение религиозных разногласий и экстремизма, считает Рахмон.

"Я считаю так, что равнодушие и смирение с ним равно тому, что человек подвергает опасности своё счастье и своих детей. Потому что то, к чему может привести равнодушие, к трагедии для государства и всего народа, хорошо помнят старшее поколение и большинство присутствующих в этом зале. Если одной из причин втягивания населения в навязанную гражданскую войну было корыстное использование религиозные чувства людей, то другим основным фактором было безразличие к судьбе государства и нации, отметил он.

- Народом никогда не забудется то, что было 150 тысяч убитых, миллион вынужденных беженцев, более 50 тысяч детей-сирот, миллионы людей, потерявших своих родных и близких, миллиарды сомони экономического убытка тех дней, что до сегодняшнего дня сказывается на нашей экономике и жизни. То есть, наступило время, когда мы должны всем миром бороться против всякого проявления экстремизма и терроризма и обеспечить верховенство закона в стране".

Он отметил случаи примыкания некоторых граждан РТ к террористическим и экстремистским движениям в некоторых городах и районах.

По его мнению, главная причина такой ситуации – работа с народом в направлении формирования созидательной нравственности не налажена на должном уровне.

"Руководители областей, городов и районов, местных структур министерств образования и науки, культуры, труда, миграции и занятости населения, комитетов по делам молодежи и спорта, женщин и семьи, по делам религии, упорядочению национальных традиций, торжеств и обрядов, других соответствующих государственных и общественных структур, в том числе правоохранительных органов и судов считают идеологическую работу второстепенной и не уделяют необходимого внимания этому вопросу", - посетовал лидер нации.

И подчеркнул, что хотя в стране решениями Верховного суда запрещена деятельность 28 экстремистских и террористических организаций, но все ещё имеют место случаи вступления в такие партии и движения.

"В течение 10 последних лет в стране выявлено и зарегистрировано 6680 преступлений, имеющих экстремистский и террористический характер, в том числе 86 террористических актов и покушений, предотвращено 11 случаев террористических актов и попыток", - сказал он.

В этот период в результате активной экстремистской пропаганды посредством социальных сетей и во время пребывание в трудовой миграции граждан увеличилось число вступлений молодых людей в экстремистско-террористическую организацию "Исламское государство" и другие террористические группы, переправка их в другие регионы, что вызывает серьезную обеспокоенность в обществе.

О салафитах

Согласно оперативным данным, из числа лиц, которые в зарубежных странах приняли участие в вооруженных конфликтах, погибли более тысячи человек и тысячи других пропали без вести, отметил президент.

"Лица, учившиеся в образовательных учреждениях, причём неофициальных и вызывающих сомнения, вносят в религиозную атмосферу Таджикистана радикальные и враждебные идеи. Так, представители течения "Салафия" отрицательно относятся к мазхабу ханафи и его основателю имаму Абуханифе, испытывают враждебность к мазхабу исмаилитов, который исторически является частью вероисповедания части коренного населения страны. Последователи этого течения отрицают идеи представителей других мазхабов и объявляют их неверными, на этой почве разжигают межмазхабовское разногласие.

Следует отметить, что большинство людей, вступивших в "Исламское государство" и другие экстремистские и террористические организации, являются последователями учения "Салафия".

Принимая во внимание это, решением Верховного суда Таджикистана это течение было объявлено экстремистским и террористическим, а его деятельность запрещена на территории страны.

Несмотря на это, в период с 2015 года до сегодняшнего времени более 2300 граждан страны примкнули к этому течению, по этим фактам возбуждено 1945 уголовных дел. К сожалению, некоторые имам-хатибы становятся последователями экстремистских и террористических групп, пропагандируют их радикальные идеи среди верующих", - сказал президент.

О незаконном религиозном образовании

За период с 2020 по 2023 год в стране выявлено 680 случаев незаконного религиозного образования 5000 обучающихся. Только в 2023 году выявлено 300 случаев незаконного религиозного образования, предотвращено привлечение более 4100 человек, что свидетельствует об активизации процесса промывания мозгов детей, подростков и молодёжи.

В этот период правоохранительные органы привлекли к административной ответственности 520 религиозных деятелей за подобные нарушения, сказал президент.

"Особо подчеркиваю, что незаконное религиозное образование во многих случаях приводит к формированию религиозного фанатизма в сознании обучающегося и последующему его совершению экстремистских и террористических актов", - отметил Эмомали Рахмон.

Он отметил, что большинство лиц, причастных к экстремистским и террористическим преступлениям в подростковом возрасте, охватывались незаконным религиозным образованием и отстранились от учебы в средних школах.

Президент отметил, что в последние годы увеличилось количество актов терроризма со стороны некоторых граждан Таджикистана на территории других стран мира, эти поступки наносят ущерб репутации таджикского государства и таджикской нации на мировой арене:

"По имеющимся данным, за последние три года 24 наших граждан в 10 странах мира совершили террористические акты, в том числе путём взрыва в толпе людей. Между тем, самоубийство – это не джихад, а великий грех, противоречащий учениям и требованиям исламской религии".

Он призвал 4075 граждан страны которые находятся в розыске за совершение экстремистских и террористических актов, "чтобы они не дали себя обмануть путем различных интриг, задумались о родителях, детях, авторитете государства и нации", и "могут с уверенностью вернуться на Родину и воспользоваться возможностями, предусмотренными законом".

"Молодёжь должна осознать, что примыкание к экстремистским группам, совершение террористических актов и дискредитация государства и нации имеют неутешительные последствия. Она должна выбрать правильный путь в жизни, осуществлять свою деятельность в интересах семьи, государства и общества, воспользоваться мирной атмосферой страны и предоставленными государством возможностями для профессионального обучения, освоения науки, знаний, профессий и ремёсел", - подчеркнул глава таджикского государства.

"4 тысячи 150 граждан, в нарушение установленного порядка, совершили поездки в зарубежные страны и неофициально поступили в учреждения религиозного образования. И это несмотря на то, что их аттестат или диплом недействителен в Таджикистане. Анализ показывает, что эти граждане поддались экстремистской агитации и промыванию мозгов, 156 из которых за рубежом были вовлечены в ряды экстремистских и террористических партий и движений, - уточнил он.

- Благодаря усилиям правительства страны за период с 2010 года почти 4000 человек, неофициально обучающихся за рубежом, были возвращены на Родину, а 205 человек все еще остаются за пределами страны. Также за последние три года из Сирии и Ирака в РТ было возвращено около 400 граждан страны, а в 2023 году - 104 семьи, состоящие из женщин, подростков и маленьких детей.

Незаконное религиозное образование влечёт за собой демагогию, занятие гаданием, колдовством, другими нежелательными действиями, незаконной частной медицинской практикой, а также причинение на этой основе материального и физического вреда гражданам".

.Он напомнил, что Пророк ислама (с) категорически запрещал ходить к гадалкам и колдунам и наставлял: "Каждый, кто пойдёт к гадалке, его молитвы не будут приниматься в течение 40 дней, если он поверит гадалке, будет изгнан из веры…".

Президент дал поручения представителям общественности страны по обучению и воспитанию подрастающего поколения в духе самопознания и патриотизма, созданию современных образовательных учреждений, различных социально-экономических объектов, соблюдению законов "Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов в Республике Таджикистан" и "Об ответственности родителей за обучение и воспитание детей", отмечается в сообщении.

Источник: ASIA-Plus