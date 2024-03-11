Привезет ли Атамбаев социализм в Кыргызстан?

С приходом весны головы рядовых кыргызстанцев все чаще посещает непраздный для нас вопрос: будет ли – оно, то самое?.. И если будет – когда именно начнется? А главное – чем все опять может закончиться?

Учитывая сегодняшние реалии, на первую часть вопроса следует ответить так: очень может быть. По крайней мере, для новых общественных волнений есть все предпосылки, включая основные - наличие весеннего тепла и движущей силы, имеющей намерения и программу.

Повсеместные кадровые перестановки, непрекращающийся негромкий ропот торговцев вокруг введения ККМ, новые аресты и судебные приговоры, традиционный восьмимартовский марш феминистов и феминисток, который, как водится, прошел не только под чисто женскими лозунгами… Ничего "такого", из ряда вон выходящего, вроде бы не происходит. Но Кыргызстан – страна по-своему уникальная, где буря может вырасти из любой мелочи, даже не имеющей прямого отношения к политике. Если в нужное время в нужном месте окажется человек, готовый использовать ситуацию в свою пользу. И знающий, как это сделать.

Если ли сейчас в Кыргызстане такой человек? В Кыргызстане – пожалуй, нет. "Кемпир-абадские" горлопаны во главе с мятежным Равшаном Жээнбековым пока еще находятся на уровне говорильни.

А если поискать за пределами Кыргызстана?

"Дорогие друзья, мы встречаемся в тревожное время, когда ситуация по всему миру резко ухудшилась… Мир и стабильность на континенте исчезли", - начал свою речь на заседании Социалистического интернационала в Испании экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев. О котором на родине, возможно, кое-кто уже и забыл. А забывать не надо. Алмаз Шаршенович нынче едва ли не в лучшей политической форме. И вполне может именно сейчас исполнить свое обещание-угрозу I"ll be back.

Английским языком Атамбаев владеет не только на уровне этой избитой терминаторовской фразы. На заседании Социнтерна он выступил на чистейшем английском языке, которым, по его собственному признанию, долго, упорно и серьезно занимался. Чувствуете разницу? Пока кто-то швыряется лозунгами, митингует, бесцельно сражается с ветряными мельницами, помудревший политик Атамбаев занят весьма полезными делами. Изучает языки, вспоминает основные социалистические постулаты, поддерживает самую тесную связь с соратниками по партии и даже потихоньку подготовил для нее нового лидера. Молодого и харизматичного Темирлана Султанбекова, который целиком и полностью разделяет атамбаевские социалистические идеалы, но к тому же имеет силы и реальные возможности бороться за их реализацию.

Алмазбек Атамбаев уже не тот бузотер, который пинал решетку в судебном зале, не тот романтически настроенный поэт и игрец на гитаре. Он уже не вскакивает по каждому маломальскому поводу, не обрушивается на оппонентов с резкой критикой, никого не зовет на баррикады. Ни в одну бучу последнего времени, включая суматоху вокруг нового дизайна кыргызского флага, он не вмешался. Не высказался в свойственной ему бескомпромиссной манере о ситуации и о тех, кто ее создал. К Атамбаеву пришла настоящая политическая зрелость, матерость. Он больше не разменивается и не разбрасывается, в том числе и словами.

И его выступление на заседании испанского Социнтерна наводит на интересную мысль. ТАК чаще всего большие политики готовят паству к осознанию необходимости социальных (в данном случае социалистических) перемен.

Что такое социализм? Это общественный строй, о котором наверняка с ностальгией вспоминают те, кто успел пожить при Советском Союзе. Его основные принципы – бальзам на сердце уставшего от ежедневной борьбы за выживание простого человека. Отсутствие эксплуатации, коллективизм и взаимопомощь. Принятие законов всенародным голосованием. Правовое и имущественное равенство. Плановая экономика. От каждого по способностям, каждому – по труду…

Что нужно сделать, чтобы общество стало максимально справедливым и "социалистическим"? Разобраться с мироедами-олигархами, сколачивающими огромные капиталы на человеческом горе. Ликвидировать власть криминала. Дать возможность детям всесторонне развиваться и образовываться. Создать необходимое количество рабочих мест. Обеспечить народ бесперебойной и недорогой электроэнергией… В принципе много чего нужно сделать.

И, самое интересное, многое в принципе и делается (и уже сделано) в этом направлении. Только делается почему-то шепотом. Полутайно. Имеющий уши – слышит, имеющий глаза – видит. Остальные живут так, будто вокруг не происходит ровным счетом никаких позитивных преобразований. Президент занимается внешней политикой, выводя Кыргызстан на достойное место в мире. Глава ГКНБ тем временем день и ночь наводит порядок внутри страны, расчищая ее от всякой скверны и подготавливая, по сути, для построения общества, близкого к социалистическому. Однако, работая для народа, - собственно и непосредственно с народом, как ни парадоксально, никто не работает.

Чтобы планомерно заниматься идеологической и разъяснительной деятельностью, должна быть крепкая и сильная партия. Есть ли сейчас на кыргызском политическом горизонте такая партия, "чтобы перед Родиной в ответе указать могла ей путь прямой"?

- Есть такая партия! – слышен бодрый голос. Прямо как в июне 1917 года на I Всероссийском съезде Советов. Тогда это был голос Ленина. А сейчас это голос не Жапарова и не Ташиева. На сегодняшний день единственная политическая партия Кыргызстана, которая целенаправленно занимается агитацией и пропагандой, объясняя народу свои задачи и устремления, - партия социал-демократов.

Очень вероятно, что Атамбаев уже примеряет к себе роль кыргызского Ленина.

Очень может быть, что именно эсдеки станут той силой, которая попытается прийти на расчищенное другими поле с провозглашением социалистической идеологии. Пустив по боку тех, кто это поле реально расчищал и кто выглядит бледнее эсдеков лишь потому, что не уделял должного внимания идеологической работе с тем самым народом… Для которого, собственно, и старался.

Время и силы, чтобы понять исключительную важность разъяснительно-пропагандистских мероприятий и не подпустить политических соперников к снятию сливок, у властей Кыргызстана еще есть.