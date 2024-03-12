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В Бишкеке пройдёт выставка иранского искусства

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- Назгуль Абдыразакова
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С 13 по 16 марта в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств им. Гапара Айтиева состоится выставка иранского искусства. Об этом сообщает культурное представительство при посольстве Исламской Республики Иран в КР.

По его данным, в течение четырёх дней можно будет познакомиться с такими видами искусства, как каллиграфия, миниатюра, расписная эмаль, торевтика и маркетри.

Выставка проводится в рамках Дней иранской культуры.

Посетители выставки смогут познакомиться почти со всеми почерками персидской каллиграфии (куфи, насх, сулс, наста"лик, шекасте и др.) и миниатюрами, написанными в сефевидской и каджарской стилях. Один из ведущих современных мастеров исфаханской школы минакари́ (расписная эмаль) и каламзани́ (торевтика) продемонстрирует работы в техниках эслими́ и хатаи́, а работы маркетриста, созданные в виде мозаик из фигурных пластинок шпона тутового дерева, акации, ююбы, тополя, и других пород древесины, различных по цвету и текстуре, надолго запомнятся посетителям.

В рамках выставки также будут проводиться мастер-классы, в которых участникам будут предоставлены необходимые инструменты и материалы. Желающих азам иранских видов искусств научат:

Ахмад Араб-Рахими – резьба по дереву, маркетри

Хосейн Сарджукиян – чеканка по металлу, роспись по эмали

Рухолла Джаханбин – живопись, миниатюра

Сабер Сафаи́ – каллиграфия.

Официальное открытие мероприятия состоится 13 марта в 11:00 часов. Вход свободный.


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URL: https://www.vb.kg/435782
Теги:
выставка, Иран, Кыргызстан
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