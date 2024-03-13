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В Сузакском районе незаконно приватизировали земли детского сада

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В ходе проверки, проведенной прокуратурой Сузакского района Жалал-Абадской области, установлено, что постановлением Сузакского айыл окмоту от 2021 года земельный участок площадью 0,10 га, расположенный на территории детского сада "Шумкар", был незаконно передан в частную собственность. Об этом сообщает пресс-служба ГП КР.

Также, на основании вышеуказанного постановления на данный земельный участок Сузакским филиалом Службы земельных ресурсов был незаконно выдан государственный акт.

По данному факту прокуратурой района возбуждено уголовное дело по ст. 337 Уголовного кодекса (злоупотребление должностным положением). Расследование дела поручено ОВД Сузакского района. Кроме этого в суд внесено исковое заявление о признании недействительными правоустанавливающих документов на частную собственность.


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URL: https://www.vb.kg/435794
Теги:
детский сад, Сузакский район, Кыргызстан
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