Сборная Кыргызстана по греко-римской борьбе заняла 3-е место в Турции

Сборная Кыргызстана по греко-римской борьбе заняла 3-е место на международных соревнованиях по спортивной борьбе "Yasar Dogu, Vehbe Emre & Hamit Kaplan" прошедших в Турции. Об этом сообщает пресс-служба Департамента физической культуры и спорта.

По её данным, отечественные спортсмены завоевали 1 золотую и 2 бронзовые медали. Иран занял первое место с 166 очками, Турция – второе с 107 очками, а Кыргызстан – третье с 97 очками. На этом соревновании Жоламан Шаршенбеков (60 кг) завоевал золотую медаль, Афтандил Таалайбек (63 кг) и Узур Джусупбеков - бронзовые медали.