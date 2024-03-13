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Сборная Кыргызстана по греко-римской борьбе заняла 3-е место в Турции

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- Назгуль Абдыразакова
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Сборная Кыргызстана по греко-римской борьбе заняла 3-е место на международных соревнованиях по спортивной борьбе "Yasar Dogu, Vehbe Emre & Hamit Kaplan" прошедших в Турции. Об этом сообщает пресс-служба Департамента физической культуры и спорта.

По её данным, отечественные спортсмены завоевали 1 золотую и 2 бронзовые медали. Иран занял первое место с 166 очками, Турция – второе с 107 очками, а Кыргызстан – третье с 97 очками. На этом соревновании Жоламан Шаршенбеков (60 кг) завоевал золотую медаль, Афтандил Таалайбек (63 кг) и Узур Джусупбеков - бронзовые медали.


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URL: https://www.vb.kg/435808
Теги:
вольная борьба, золото, Турция, Кыргызстан, Соревнования
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