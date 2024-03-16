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Режиссер Жураева: Кино - сильное оружие, через него мы можем менять мир

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- Нина Ничипорова
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На киноплощадке "Альтернатива Базарова" смотрели и обсуждали фильм "Теңирберди" ("Дитя небес").

"Это был пятый кинопоказ на интерактивной площадке "Альтернатива Базарова", созданной ровно год назад. Таким образом её инициаторы и организаторы стараются сделать неразрывной связь поколений кинематографа и его поклонников, бережно сохранять и накапливать наследие "кыргызского чуда", будоражащего сознание авторского кино, застрельщиком которого в Кыргызстане был народный артист КР, кинорежиссер Геннадий Базаров", - рассказала vb.kg известный медиаэксперт Елена Баялинова.

По словам ведущего киновечера, кандидата искусствоведения, киноведа Султана Усувалиева, он "в который раз убедился, как важен сам разговор, как многое в нём проясняется, и как от него зависят все – и зрители, и кинематографисты". А еще он пожелал, чтобы в нашем кино было больше женщин-режиссёров, таких, как режиссёр фильма "Теңирберди", основательница Общественного фонда творческих женщин Азии и Кинофорума женщин-режиссёров Кыргызстана Асель Жураева.

На обсуждении прозвучала еще одна важная мысль о том, что именно вроде бы уже списанные на покой старики готовы разделить со страной все её тяготы, и они никогда не смирятся с очевидными пороками, которые отравляют древнюю землю. Герой фильма, дед Мамыт, несмотря на преклонный возраст, принимает подкидыша, как данного богом родного сына, и увозит мальчика в горы, чтобы защитить ребёнка от дурной жизни и сглаза.

"Для меня очень ответственно показывать фильм на площадке "Альтернатива Базарова", - говорит автор и режиссер фильма Асель Жураева. - Я впервые узнала Базарова по фильму "Материнское поле" и еще студенткой наблюдала за его работой на Кыргызфильме, училась у него создавать монтажные линии. Это моя дебютная картина, которую показывают в кинотеатрах Кыргызстана с 1 февраля. Наш посыл – доброта побеждает, и люди всегда должны помогать друг другу и стараться быть снисходительными. Через моих героев можно прочувствовать все сладости и трудности жизни. И мне бы очень хотелось, чтобы зрители проживали их вместе с героями и после моего фильма уходили с ощущением, что хочется жить дальше. "Альтернатива Базарова" – мощное объединение добровольцев. Кино - сильное оружие, через него мы можем менять мир".

"Добрый и одновременно мудрый фильм, сделан достаточно добротно и правдиво, - отозвался о фильме, известный общественный деятель, поэт и бард, заслуженный организатор медицинского образования Анэс Зарифьян. – Это одна из тех картин, которая наилучшим образом подходит к площадке "Альтернатива Базарова". Это именно тот приём, когда кинорежиссер очень любил брать простых людей и погружать их в несколько необычные, самые разные обстоятельства. В картинах, которые мы в последнее время смотрим в Доме кино, всё время прослеживается тенденция обращения к истокам. Никаких выкрутасов и попыток усложнить зрителю его восприятие, чтобы что-то домысливать. Для меня было также открытием, что я впервые увидел, как собирается бешик".

"Часто задаюсь вопросом, а нам разве не надоело смотреть конфликтные фильмы? – выступила зрительница Зарина. - У нас нет ответа, что будет завтра, потому что мы живем в мире неопределённостей, политического популизма и повсюду идут войны. Нам нужны фильмы, где можно посмеяться и погрустить. Мы, конечно, не должны отходить от истоков, но наша философия должна идти уже намного глубже и дальше".

"Тема брошенных детей серьёзная и актуальная для всего мира, - сказал еще один зритель Байышбек Джуманазаров. - И это большая смелость для молодого режиссера постараться её раскрыть. Вы поднимаете вопросы, которые должно решать государство, и подталкиваете нас, простых граждан, к патриотизму, чтобы не быть равнодушными к тому, что происходит в нашем обществе и стране".

Авторы сценария фильма "Теңирберди" - Асель Жураева и Темир Бирназаров; режиссер-постановщик – Асель Жураева; оператор-постановщик – Караш Жанышов, художник-постановщик – Эрлан Омурбеков. В главных ролях - Гулайым Каниметова, Токтосун Арзыгулов, Жениш Сманов, Кулчоро Сыдыков, Калипа Таштанова.


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URL: https://www.vb.kg/435867
Теги:
дети, кино, фильм, общество, граждане Кыргызстана, режиссер, Кыргызфильм
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