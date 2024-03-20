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Фильмы и программы "Кыргызтелефильма" игнорируют на национальном канале

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- Нина Ничипорова
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В последнее время всё больше обращений поступает напрямую в адрес президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова с просьбой поддержать культуру и искусство страны. Как сообщила vb.kg медиаэксперт Елена Баялинова, в одном из последних к главе государства обратился кинорежиссёр, народный артист КР Тынай Ибрагимов, который просит защитить и сохранить наследие "Кыргызтелефильма", нажитое более чем за полвека его существования.

Как сказано в обращении, на протяжении пятидесяти пяти лет студия "Кыргызтелефильм", которой присвоено имя Д.Садырбаева, сняла и снимает игровые и документальные фильмы, различные по жанрам телепрограммы, такие, как "Память", "Альтернатива", "Человек и художник", "Я - ровесник независимого Кыргызстана", "Кол өнөрчү" и другие. Как отмечает Елена Баялинова, за последние тридцать лет фильмы "Кыргызтелефильма", снятые под эгидой НТРК, еженедельно демонстрировались по национальному каналу, участвовали и участвуют от имени Кыргызстана в международных кинофестивалях, заслуженно получая престижные награды.

Но, к сожалению, на протяжении последних нескольких месяцев фильмы и программы "Кыргызтелефильма" перестали попадать в сетку вещания, якобы по решению Художественного совета НТРК, когда как его члены конкретно не могут выразить, чего же они хотят, не могут толком объяснить, как улучшить художественную часть и т.п. В качестве примера, в частности, не пропускается в эфир популярная в стране программа "Боексуз" ("Без грима") из портретной галереи мастеров театрального искусства Кыргызстана, которая была задумана для вдохновения как самих актёров, так и зрителей. В своё время благодаря "Кыргызтелефильму" было создано более 100 фильмов, посвященных художникам Кыргызстана.

"Кыргызтелефильм" - это профессиональная студия, и на протяжении долгих лет она выполняет заданную программу, даже, несмотря на пережитые трудные временя, когда документальное кино было никому не нужно, - говорит старожил студии Тынай Ибрагимов. – Главным в нашем творчестве был и есть человек крупным планом - от бизнесмена до чабана, чтобы передать через экран его мысли, чувства. Уникальность "Кыргызтелефильма" заключается в том, что здесь всегда царила свобода, и можно было реализовать свои возможности, выражать через творчество свои чувства. Многие мыслят еще вчерашними категориями, но сейчас стало больше и телеканалов, и социальных сетей, значит, нам тоже надо меняться".

"Для "Кыргызтелефильма" актуально, чтобы у него был не только завтрашний, но и сегодняшний день, - говорит звукорежиссёр, заслуженный деятель культуры КР Флора Газиева. - Будет сегодня – будет завтра. Может такое случиться, что если мы сегодня его не сбережём, то завтра его может и не быть. Никто уже его не восстановит и не возобновит! А ведь мы сохранили "Кыргызтелефильм" в самые тяжелые времена, когда после развала Союза ССР телефильм, как жанр, практически перестал существовать, потому что не было финансирования и соответственно не было для нас работы".

"Обязательно нужна государственная поддержка, без неё выживать будет намного труднее, - вторит своим коллегам директор картины Бибира Ниязалиева. - Сегодня, конечно, с этим лучше, чем было раньше, но времена меняются, и нужны новые ресурсы и современные возможности. У нас есть талантливые молодые кадры, есть преемственность между поколениями, связь между старой и новой школой документального кино".


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URL: https://www.vb.kg/435928
Теги:
искусство, кино, президент, фильм, режиссер, Кыргызфильм
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