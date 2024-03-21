Институт Омбудсмена провел мониторинг в СИЗО-5

Институт Омбудсмена провел мониторинг в Оше в СИЗО-5, а также в доме-интернате для престарелых людей на предмет нарушения прав граждан. Об этом сообщает пресс-служба акыйкатчы.

По итогам мониторинга Институт Омбудсмена направил официальные документы государственным органам с призывом улучшить условия содержания в закрытых учреждениях, а также обеспечить соблюдение прав пожилых людей в домах-интернатах согласно международным стандартам и национальному законодательству.

Мониторинг провели замакыйкатчы Жанибек Жоробаев и сотрудники представительства Акыйкатчы (Омбудсмена) КР в Оше и Ошской области.

В момент посещения в СИЗО содержался 291 человек. Из них 12 женщин, двое - осужденные на пожизненное лишение свободы. Вместимость СИЗО составляет 511 арестованных.

При мониторинге выявлено, что камеры - сырые, и здание СИЗО - обветшалое. При этом на условия содержания арестованные не жаловались.

При выборочном мониторинге камер пятеро арестованных обратились с просьбой защитить их права.

Они пожаловались на нарушение их прав со стороны правоохранительных и следственных органов.

Также один из арестованных пожаловался, что суд по его делу часто переносится. Другой попросил помочь связаться с родными.

Помимо этого обратилась 40-летняя женщина с просьбой защитить ее права.

Она рассказала, что из Сирии была возвращена согласно правительственной программе в октябре 2023 года с тремя малолетними детьми. По ее словам, она прошла процедуры реабилитации.

Однако в начале марта 2024 года ее задержали правоохранительные органы. 7 марта Кара-Суйский районный суд избрал меру пресечения в виде ареста до 7 апреля.

По данным правоохранительных органов, ее задержали по ранее возбужденному уголовному делу по статье 375 УК КР "Наемничество" (1997 года редакции).

Кейс женщины заместитель Акыйкатчы Жанибек Жоробаев взял под личный контроль.

Далее мониторинг провели в дом-интернат для престарелых людей и ознакомились с условиями проживания постояльцев.

Всего в момент посещения в доме-интернате находились 28 пожилых людей. Из них 15 женщин, 13 мужчин.

В момент посещения было выявлено, что пожилые люди ютятся по четыре человека в одной комнате. При этом они не жаловались на условия проживания.

В этой связи заместитель Акыйкатчы призвал руководство дома-интерната обеспечить соблюдение прав пожилых людей.

По данным руководства интерната, планируется переезд в новое здание (строится рядом).

Пожилая женщина попросила помочь получить справку о заработной плате с прежней работы за 1990-1997 годы.

Ее просьбу взяли под контроль.