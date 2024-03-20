Изнасилование 13-летней девочки: От генпрокурора требуют защитить ее права

Акыйкатчы (Омбудсмен) КР Джамиля Джаманбаева требует от Генерального прокурора, а также руководства МВД КР незамедлительно принять исчерпывающие меры для обеспечения защиты прав 13-летней девочки, которую почти год систематически насиловали 9 мужчин. Об этом сообщает пресс-служба акыйкатчы.

"Сегодня, 20 марта, на личном приеме у Акыйкатчы были родители девочки. Они обратились с просьбой защитить права их малолетнего ребенка, так как правоохранительные органы не принимают меры для привлечения к уголовной ответственности виновных лиц.

Мать девочки расплакалась и рассказала, что на их семью устроили травлю, им угрожают родственники парней, которые насиловали их несовершеннолетнюю дочь почти год.

Со слов матери, в Сокулуке с апреля 2023 года ее 13-летнюю дочь систематически насиловали 9 парней в возрасте 19-22 лет. Они угрозами и шантажом заставляли ее молчать. Девочка боялась рассказать родителям. За это время она три раза пыталась совершить суицид. В январе этого года девочка пропала, ее нашли только через 20 дней.

При выяснении обстоятельств пропажи девочка рассказала сотруднику ИДН все подробности и через какой она ад прошла за это время.

И только после этого об этом узнали родители и написали заявление в милицию.

Однако со стороны Сокулукского РОВД, со слов пострадавших, c февраля этого года по настоящее время, действий по привлечению к уголовной ответственности виновных лиц не принимается.

Как выяснилось, 13-летнюю девочку в апреле 2023 года 20-летний парень, обманом посадив в машину, вывез за город и изнасиловал.

Чтобы заставить молчать, он ей пригрозил ей, что иначе ее изнасилуют 40 мужчин. После чего оставил ее одну в поле. Затем вернулся, привез в Сокулук и передал девочку в шоковом стоянии своему другу, чтобы тот отвез ее домой.

"После этого в жизни моей дочери начался настоящий ад. Ее сторожили какие-то парни возле школы или дома, угрожали, заставляли садиться к ним в машину. Шантажировали, что расскажут родителям, и насиловали ее. Ее передавали из рук в руки 9 парней. Они угрозами и шантажом систематически на протяжении года насиловали мою дочь, заставляли ее молчать об этом", - рыдает женщина, рассказывая через какие мучения прошла девочка.

Родители девочки не находят себе места в попытках спасти свою дочь и найти справедливость.

Психологическое состояние девочки тяжелое, ей потребовалась помощь специалистов. Она находится в больнице.

Родители девочки не знают возбуждено ли уголовное дело, будут ли наказаны виновные лица.

В это время родственники парней, которые систематически насиловали девочку, устроили травлю семье пострадавшей и постоянно им угрожают. Другим детям в семье тоже поступают угрозы - младшая дочь в школе получает от других детей насмешки и упреки, так как родственник одного из виновных распространил слухи о случившемся.

Мама девочки просит помочь наказать всех виновных лиц.

"Они сломали судьбу моей дочери. Она три раза пыталась уйти из жизни... Пусть эти изверги понесут наказание по всей строгости закона. Они не люди! Они такое могут сотворить и с другими девочками", - расплакалась женщина.

По данным Института Омбудсмена, в Сокулуке еще две несовершеннолетние забеременели, и один из 9 парней совершил обряд "нике" с одной из них. Вторая девочка живет с бабушкой, родители на заработках.

Акыйкатчы готовит в соответствующие государственные органы официальные письма с требованием незамедлительно принять меры для обеспечения защиты прав и безопасности девочки.

По поручению Акыйкатчы, родителям девочки предоставили бесплатного адвоката, а также принимаются меры для обеспечения психологической помощи для девочки и ее семьи", - говорится в сообщении акыйкатчы.

Отметим, в прошлом году сообщалось, что по делу проходят: