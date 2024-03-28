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В Бишкеке из-за сильного ветра пострадали 19 объектов образования

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- Назгуль Абдыразакова
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Сегодня из-за сильного ветра в городе Бишкек пострадали 19 объектов образования, 11 школ и 8 детских садов. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, в большинстве случаев разрушены кровельные покрытия, но есть случаи и с упавшими деревьями на прилегающих территориях школ и детских садов.

На данный момент соответствующие службы работают над устранением обрушившихся деревьев, а также созданная комиссия установит в процессе работы масштаб нанесенного ущерба.

Отметим, что комиссия проверит все столичные объекты образования на качество, где ранее были проведены ремонтные работы по кровле.

Напомним, что до 1 апреля школьники находятся на каникулах, детские сады будут продолжать работу в штатном режиме.


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URL: https://www.vb.kg/436115
Теги:
детский сад, погода, школа, Бишкек
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