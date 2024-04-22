В железнодорожной поликлинике к лечению туберкулеза подошли инновационно

В мире современной медицины появляются все больше инновационных методов лечения туберкулеза. В железнодорожной поликлинике в Бишкеке как раз используют один из таких, рассказала vb.kg семейный врач данного медицинского учреждения Жибек Байтикова.

"Прежде чем пациенты поступают к нам, мы предлагаем два вида лечения: непосредственно контролируемое и видеоконтролируемое, на выбор пациента.

После выбора лечения пациенты регулярно сдают анализы. Затем проводится консилиум с фтизиатром для определения дальнейших шагов.

После стационарного лечения обязательно проводится видеоконтрольное лечение (ВКЛ). Больной может находиться дома и передавать видеообзоры, чтобы показать, как он принимает лекарства и следует ли рекомендациям медиков. В основном медсестры занимаются этой работой, координируя прием лекарств, вызовы на обследования и ВКЛ.

Семейный врач реагирует на нежелательные явления, а в случае необходимости подключается фтизиатр. Это мультикомандная работа", - говорит Байтикова.