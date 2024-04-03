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Акыйкатчы призвала мэрию Каракола обеспечить жильем Сурию Матниязову

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Акыйкатчы (Омбудсмен) КР Джамиля Джаманбаева призывает соответствующие государственные органы обеспечить восстановление нарушенных прав жительницы города Каракола Сурии Матниязовой.

В 1997 году мэрия города Каракола на нужды государства забрала на баланс муниципальной собственности ее земельный участок вместе с домом. Взамен мэрия предоставила ей квартиру. Однако позже объявились другие лица, которые претендовали на собственность данной квартиры, ссылаясь на приватизацию. С тех пор, на протяжении 26 лет, она судится. В 2008 году суд вынес решение о выселении Матниязовой из данной квартиры, при этом обязал мэрию Каракола предоставить ей равнозначное жилье.

Однако решение суда до сих пор не исполнено. Прокуратурой города Каракола 3 марта 2020 году внесено представление об устранении нарушений.

Но, по словам Матниязовой, она до сих пор не может добиться того, чтобы ей обеспечили жилье взамен ее дома c участком, которые мэрия забрала еще в 1997 году.

По словам Матниязовой, она вынуждена искать ночлег в здании мэрии Каракола.

Матниязова была несколько раз на личном приеме у Акыйкатчы Джамили Джаманбаевой, сотрудники института много лет проводят мониторинг судебных процессов по ее кейсу.

В ноябре 2023 года на встрече с населением Иссык-Кульской области Омбудсмен призвала полномочного представительства президента в области обеспечить соблюдение прав Матниязовой.

Полпред, в свою очередь, ответил, что возьмет ситуацию под личный контроль.

Однако Матниязова в марте вновь пришла на прием к Омбудсмену - мэрия все еще не исполнила решение суда, и она до сих пор не получила жилье.

"Полномочный представитель президента по Иссык-Кульской области сменился, к новому попасть на прием не смогла", - пожаловалась она.

Акыйкатчы призывает государственные органы к исполнению судебного решения и акта прокурорского реагирования, а также призывает привлечь виновных лиц к ответственности.


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URL: https://www.vb.kg/436234
Теги:
Кыргызстан, акыйкатчы
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