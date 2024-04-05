С начала 2024 года в Кыргызстане умерла уже пятая роженица во время родов. На этот раз скончалась 18-летняя жительница села Коочу, Тюпского района Айдай Саматбекова. Ее ребенок умер через 13 дней. Родные считают, что она умерла в результате халатности врачей.

В милиции подтвердили смерть роженицы. По данным пресс-службы УВБ Иссык-Кульской области, с целью выяснения причин смерти погибшей женщины была назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам экспертизы будет дана правовая оценка.

Напомним, в Кыргызстане с начала 2024 года стало известно о четырех случаях материнской смертности.

В январе в Таласской области в Центре общеврачебной практики во время вторых родов умерла 22-летняя кыргызстанка.

В этом же месяце в бишкекском роддоме № 2 умерла 22-летняя женщина, родившая на 34-й неделе двойню.

В начале февраля в столичном роддоме № 4 во время кесарева сечения скончалась 29-летняя роженица.

11 февраля умерла роженица в роддоме Жайылского района Чуйской области. Ей было 36 лет, это были ее девятые роды.