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С начала 2024 года в Кыргызстане умерла уже пятая роженица во время родов

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- Назгуль Абдыразакова
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С начала 2024 года в Кыргызстане умерла уже пятая роженица во время родов. На этот раз скончалась 18-летняя жительница села Коочу, Тюпского района Айдай Саматбекова. Ее ребенок умер через 13 дней. Родные считают, что она умерла в результате халатности врачей.

В милиции подтвердили смерть роженицы. По данным пресс-службы УВБ Иссык-Кульской области, с целью выяснения причин смерти погибшей женщины была назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам экспертизы будет дана правовая оценка.

Напомним, в Кыргызстане с начала 2024 года стало известно о четырех случаях материнской смертности.

В январе в Таласской области в Центре общеврачебной практики во время вторых родов умерла 22-летняя кыргызстанка.

В этом же месяце в бишкекском роддоме № 2 умерла 22-летняя женщина, родившая на 34-й неделе двойню.

В начале февраля в столичном роддоме № 4 во время кесарева сечения скончалась 29-летняя роженица.

11 февраля умерла роженица в роддоме Жайылского района Чуйской области. Ей было 36 лет, это были ее девятые роды.


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URL: https://www.vb.kg/436273
Теги:
Иссык-Кульская область, Каракол, новорожденный, погибшие, семья
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