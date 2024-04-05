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Глава МИД Ирана: Необходима всемирная поддержка палестинского вопроса

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В этом году мы встречаем Всемирный день Кудса в условиях, когда человечество является свидетелем одного из крупнейших преступлений и геноцида в истории.

Глубокая гуманитарная трагедия, формирующаяся в Палестине и особенно в секторе Газа за последние шесть месяцев, является еще одним прискорбным и печальным проявлением исторического нарушения прав угнетенного и сопротивляющегося палестинского народа, нарушения международных законов и правил на географических просторах оккупированных территорий одного народа. Данная трагедия также является проявлением силы и различных видов известных международных преступлений, совершаемых временным и нелегитимным израильским режимом в отношении коренных жителей палестинских земель.

В наши дни эти преступники не только поливают кровь невинных, безоружных и угнетенных палестинских женщин, мужчин и детей, но также и больницы, центры лечения и оказания помощи, мечети и церкви также не находятся в безопасности от властей и военных этого фальшивого и животного режима.

Несомненно, действия сионистов можно рассматривать как нарушение наиболее очевидных принципов гуманитарного права и ярким примером совокупных преступлений против человечности, геноцида, апартеида и этнической чистки.

Продолжение геноцида и всех видов военных преступлений в секторе Газа, массовые убийства более 33 000 палестинцев примерно за 6 месяцев, большинство из которых составляют женщины и дети, происходящие наряду с воспрепятствованием фальшивым израильским режимом отправки гуманитарной помощи и продовольствия в сектор Газа, а также использование режимом голодомора жителей Газы с целью продолжения геноцида женщин и детей и принуждения их к переселению в Синайскую пустыню Египта и на земли Иордании, - все это говорит об опасности возникновения беспрецедентной гуманитарной катастрофы в этом столетии.

Теперь стало очевидным, что одной из опасных целей израильского режима является полное окружение сектора Газа и препятствование отправки немедленной и достаточной гуманитарной помощи, создание условий для социального и гражданского коллапса, а также уничтожение всех следов исторической и цивилизационной жизни и самобытности Палестины. Попытка насильственного переселения жителей сектора Газа является ярким свидетельством злонамеренной политики преступного сионистского режима по преднамеренному уничтожению палестинской нации и идентичности.

Сегодня, как никогда, необходимо, чтобы элементы геноцида и массовых убийств, совершаемых сионистским режимом в секторе Газа, стали предметом внимания международных сообществ, Совета Безопасности ООН и Международного уголовного суда и в этом отношении принимались сдерживающие шаги и эффективные меры наказания.

Кроме того, в качестве срочной и жизненно важной меры необходимо с помощью Организации Объединенных Наций, Международного Красного Креста, международного сообщества как можно скорее полностью открыть контрольно-пропускной пункт Рафах и места пропуска в другие населенные пункты, чтобы обеспечить необходимые условия для продолжения жизни женщин, детей и жителей Газы.

На международных форумах мы постоянно ведем диалог с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций и представителями Всемирного Красного Креста на предмет гуманитарного сотрудничества. На всех переговорах, а также переговорах с исламскими странами, серьезно подчеркивается, что приоритет оказания помощи сопряжен с необходимостью прекращения войны. Конечно, мы видели, что Генеральный секретарь ООН и глава Всемирной организации Красного Креста предприняли важные шаги, но в итоге из-за полной поддержки Белым домом и некоторыми западными странами израильского режима, эти гуманитарные усилия не достигли желаемых результатов.

Вызывает большое сожаление, что, несмотря на то, что прошло около 6 месяцев после жестоких нападений сионистского узурпаторского режима на сектор Газа, наблюдается хроническое бездействие со стороны международного сообщества, особенно ООН и Совета Безопасности этой организации, основной задачей которой является обеспечение международного мира и безопасности.

Совершенно очевидно, что Соединенные Штаты Америки являются главной стороной в продолжении войны, а не ее прекращения!

С другой стороны, ожидалось, что Организация исламского сотрудничества, используя свои различные политические и экономические возможности и инструменты давления, сыграет сдерживающую роль в прекращении войны, но, несмотря на проведение различных встреч, этой организации все еще не хватает эффективной и ожидаемой новаторской роли в данном деле.

Мы надеемся, что в оставшиеся дни священного месяца Рамадан усилиями исламских стран и благодаря практической ответственности международного сообщества будут предприняты серьёзные действия по отправке гуманитарной помощи и спасению угнетённого населения Газы от голода. Мы также надеемся, что в этот благословенный священный месяц, региональное, исламское и международное единство и сплоченность, а также глобальные усилия, направленные на поддержку угнетенной палестинской нации, будут проявляться более эффективно, чем когда-либо. И мы станем свидетелями формирования серьезных, эффективных и сдерживающих региональных и международных мер, чтобы положить конец продолжению жестокости режима апартеида и сионистского терроризма против угнетенной палестинской нации.

Нет сомнений в том, что, несмотря на тяжелые человеческие условия и военную ситуацию, сложившуюся на палестинских землях, мусульманский народ Палестины и жители сектора Газа и Западного берега с твердой волей и верой стоят на защите своей родины, своих естественных и международно признанных прав. Палестинский народ будет продолжать стойкое сопротивление оккупационному и преступному режиму.

Сейчас весь мир встревожен положением Палестины и угнетенного, но могущественного народа, чье жалкое положение является зеркалом страданий человечества и свободных людей мира.

Мы уверены, что в этот исторический момент все свободолюбивые и миролюбивые народы мира требуют от международного сообщества, особенно от ООН и исламских стран, разработки необходимых оснований для принятия практических шагов на пути к прочному миру, полному обеспечению попранных прав палестинцев и прекращению ужасных преступлений сионистского режима в секторе Газа и на Западном берегу.

Исламская Республика Иран, веря в необходимость полной реализации прав палестинской нации и прекращения самой крупной и болезненной оккупации этого столетия, с гордостью поддерживает палестинский народ на протяжении нескольких десятилетий.

Подчеркивая важность палестинского вопроса, как наиболее важного вопроса исламского мира, и необходимость того, чтобы международное сообщество обратило внимание на оккупацию, как на реальный и фундаментальный корень кризиса в Западной Азии, и сионистский режим, как важнейшую причину отсутствия безопасности и нестабильности в регионе, Исламская Республика Иран убеждена в необходимости решения основ этого хронического исторического кризиса, являющегося глубокой раной на теле и совести человечества и исламского мира.

Международный день Кудс, который является инициативой великого основателя Исламской Республики Иран Имама Хомейни (Да прибудет с ним мир!) для ответственного внимания всего мира к палестинскому вопросу, является хорошей возможностью, чтобы единогласно и на глобальном уровне проявить солидарность с угнетенным народом Палестины, выразить ненависть и отвращение к сионистскому узурпаторскому режиму и осудить сторонников этого фальшивого и преступного режима. Также это прекрасная возможность обратить ответственное внимание на истинные корни старого и болезненного палестинского кризиса.

Сионистские оккупанты и известные сторонники этого режима, сосредоточившие внимание на операции "Туфан аль-Акса", которая была неизбежной реакцией палестинского народа на все виды преступлений, нарушение его естественных прав, убийства и подавление палестинского народа, оскорбление Священного Кудса и исламских святынь, - стремятся обвинить сопротивление и палестинский народ как инициатора продолжающейся войны против сектора Газа и неуклюже пытаются отвлечь мировое общественное сознание от истины и реальных корней палестинского кризиса, в то время как истинный корень кризиса лежит в 75-летней оккупации палестинской земли фальшивым и не имеющим корней режимом, а также в нарушении фундаментальных и естественных прав и легитимности коренных жителей.

Пока не будет уделено серьезного внимания основной причине кризиса и не будут приняты ответственные меры по ее устранению, устойчивый мир и безопасность не будут сформированы в регионе и во всем мире.

Международный день Кудса - это возможность подумать о действительно ответственном и устойчивом решении.

Подчеркивая естественное и неотъемлемое право палестинского народа на законное сопротивление угнетению и оккупации, Исламская Республика Иран, предприняв ответственные действия, спланировав демократическую инициативу по палестинскому вопросу и зарегистрировав ее в Организации Объединенных Наций, полагает, что в случае проведение референдума под эгидой Организации Объединенных Наций среди коренных жителей Палестины, включая христиан, мусульман и евреев, это решение может положить конец старейшему и наиболее болезненному кризису прошлого века в регионе и мире.

Автор: Хоссейн Амир Абдоллахиян, министр иностранных дел Ирана


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URL: https://www.vb.kg/436276
Теги:
Израиль, Иран, США, ООН
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