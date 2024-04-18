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Эмин Гарибли: Интеграция позволит странам выйти на новый уровень развития

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- Нина Ничипорова
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"Нашим главным приоритетом на Каспийском инвестиционном бизнес-форуме в Бишкеке является формирование успешных деловых отношений между азербайджанскими и кыргызскими компаниями, а также расширение деловых связей, где работает Caspian Energy Club (Каспийский энергетический клуб)", - сказал в интервью vb.kg председатель и главный исполнительный директор группы Caspian Energy Club Тельман Алиев, на открытии Каспийского инвестиционного бизнес-форума в Бишкеке.

На форум прибыла представительная азербайджанская делегация, в составе которой представители министерств, академических кругов, бизнесмены. С кыргызской стороны в работе Каспийского инвестиционного бизнес-форума, прошедшего в Бишкеке, приняли участие министры экономики и коммерции Данияр Амангельдиев, транспорта и коммуникаций Тилек Текебаев, председатель Государственной таможенной службы Самат Исабеков, представители разных госструктур, предприниматели.

На форуме Тельман Алиев рассказал о планах развития двусторонних деловых отношений и о будущей деятельности в Кыргызстане в рамках Каспийского энергетического клуба. Он пояснил, что Caspian Energy Club является международной платформой для бизнес-нетворкинга, он был создан в 2002 году и регулярно организует различные мероприятия, подобные этой деловой встрече. Штаб-квартира Caspian Energy Club находится в Баку. Клуб имеет официальные представительства в разных странах, в том числе в Кыргызстане.

Сегодня Caspian Energy Club объединяет в своих рядах более 5000 компаний и организаций из 50 стран мира. Основная цель Caspian Energy Club, являющегося активным участником диалога "бизнес-власть", заключается в улучшении инвестиционной и деловой среды в Азербайджане и других странах, где осуществляет деятельность Caspian Energy Club, а также в стимулировании диалога в форматах B2G, B2B и B2C и в активном участии в них.

"В ходе таких деловых встреч, как сегодня, члены Каспийского энергетического клуба имеют возможность презентовать свой бизнес, устанавливать деловые связи, обсуждать проблемы и вносить свои предложения. Каспийский энергетический клуб также очень важен в установлении и развитии деловых связей, формирующих бизнес-среду. И хотел бы выразить благодарность от деловых кругов обеих стран двум президентам – Ильхаму Алиеву и Садыру Жапарову, которые за очень короткий срок сумели создать условия и возможности для развития сотрудничества между нашими братскими странами", - сказал он в конце своего выступления.

В свою очередь председатель Caspian Energy Club Kyrgyzstan Ровшан Мехдиев подчеркнул важность проведения совместных бизнес-форумов, реализацию совместных проектов, способствующих укреплению и расширению двусторонних деловых и экономических отношений Азербайджана и Кыргызстана. Команда представительства Каспийского энергетического клуба в Бишкеке активно поддерживает увеличение коммерческого потенциала между Азербайджаном и Кыргызстаном, реализует различные проекты и мероприятия по выводу услуг и продукции, производимой в Кыргызстане и Азербайджане, на международные рынки, по привлечению международных инвесторов на рынки Кыргызстана и Азербайджана.

"Как председатель кыргызского представительства клуба, объединяющего компании стран Среднего коридора, я приложу все усилия для развития и расширения сетевых связей, а также углубления экономической деятельности между предпринимателями этих стран, в которых в рамках Каспийского энергетического клуба работают, в том числе и предприниматели Кыргызстана", - заявил он на форуме.

Как отмечалось на встрече, сегодня создаются все условия для того, чтобы бизнесмены разных стран воспользовались статусом свободной зоны, приобретенным грузоперевозочной компанией Union Логистик в Свободной экономической зоне "Бишкек" Кыргызстана. Также будет организован экспорт азербайджанской продукции в Среднюю Азию и Китай через эти зоны.

"Мы живем в тяжелейший период, когда происходят экономические кризисы и политические катаклизмы, появляются все новые вызовы, на которые надо отвечать. И одним из ответов может и должна стать регионализация, региональная интеграция разных стран. Сегодня региональная интеграция позволяет странам выйти на качественно новый уровень развития. Открытие транспортных коммуникаций и новых узлов экономического взаимодействия выгодно всем странам региона и пойдет им только на пользу. Основа же для региональной интеграции – это этническая и географическая близость. Без этих факторов она практически невозможна, - сказал в интервью vb.kg Эмин Гарибли, эксперт-экономист, доктор философии по экономике, член государственной комиссии по экономике Азербайджана.

В последние годы между Азербайджаном и Кыргызстаном складываются теснейшие экономические, политические, культурные отношения. Многократно встречались главы наших государств. Но основой для интеграционного процесса являются все-таки экономика. Чтобы товарооборот, кооперация между нашими странами увеличивались, мы нуждаемся в инвестициях как внешних, так и внутренних. Для внутренних инвестиций создан Азербайджано-Кыргызский инвестиционный фонд, который будет заниматься, в том числе, анализом поступающих проектов, выявлять все проблемы, которые мешают сотрудничеству между нашими странами", - пояснил известный эксперт-экономист Азербайджана.

По словам Эмина Гарибли, Каспийский инвестиционный бизнес-форум - это та платформа, которая сближает наши страны, ученых, экономистов, бизнесменов, представителей госсектора, которые вместе обсуждают насущные вопросы, принимают соответствующие меры для развития взаимоотношений между Азербайджаном и Кыргызстаном.

Как отметил министр транспорта и коммуникаций Кыргызстана Тилек Текебаев, в последние годы наблюдается тенденция по увеличению объема грузоперевозок между нашими государствами. "Я должен отметить, что, исходя из наших общих интересов по увеличению грузопотоков и по направлению Восток-Запад, наше министерство заинтересовано в реализации южного транспортного коридора, который обеспечивает связь внутри региона через ключевые транспортные сети. Этот маршрут позволяет развивать транспортную сеть и будет поддерживать региональное развитие Центральной Азии", - сказал министр Текебаев.

Как подчеркнул министр экономики и коммерции Кыргызстана Данияр Амангельдиев, нынешний форум направлен на улучшение инвестиционной и деловой среды, а также стимулирование диалога. Основная цель форума – формирование успешных деловых отношений между кыргызскими и азербайджанскими компаниями, а также расширение деловых связей между нашими странами. "Надеемся, что инвестиционный форум будет способствовать развитию экономических связей и сотрудничества между нашими странами, создаст основу для эффективного партнерства в сфере инвестиций, успешных совместных инициатив", - сказал Данияр Амангельдиев.

Каспийский инвестиционный бизнес-форум прошел накануне государственного визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Баку, что еще раз подтверждает серьезные намерения Азербайджана и Кыргызстана развивать сотрудничество между собой.

Как известно, Caspian Energy Club Kygyzstan провел свое первое мероприятие формата B2G в Бишкеке 16 февраля 2024 года при поддержке азербайджанской компании Union Logistics с целью расширения деловых и торговых связей между двумя странами. В ходе эффективной и продуктивной встречи были обсуждены вопросы взаимного сотрудничества между бизнесменами обеих стран.


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URL: https://www.vb.kg/436519
Теги:
Азербайджан, бизнес, инвестиции, форум, сотрудничество, Кыргызстан, экономика
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