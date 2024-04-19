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МИД КР рекомендует воздержаться от поездок в регион Ближнего Востока

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- Назгуль Абдыразакова
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В связи с сохраняющейся напряженной обстановкой в регионе Ближнего Востока, Министерство рекомендует гражданам Кыргызской Республики воздержаться от поездок в регион Ближнего Востока, в частности в Израиль, Иран, Сирия, Ирак, Ливан и на палестинские территории. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, при этом гражданам, пребывающим в вышеуказанных странах, необходимо усилить меры собственной безопасности, до стабилизации обстановки.

Вместе с тем, функционируют телефоны экстренной связи посольств, по которым граждане Кыргызстана, пребывающие в регионе, в случае необходимости, могут обратиться за помощью или консультацией:

1. Посольство Кыргызской Республики в Турецкой Республике: +905456896800;

2. Посольство Кыргызской Республики в Королевстве Саудовская Аравия: +966583769945;

3. Посольство Кыргызской Республики в Исламской Республике Иран: +989352505226;

4. Посольство Кыргызской Республики в Государстве Кувейт: +96525359951.


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URL: https://www.vb.kg/436553
Теги:
Израиль, Иран, Сирия, Кыргызстан, МИД
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