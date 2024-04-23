Кая Адамс: За 5 лет в КР смертность от туберкулеза сократилась на 33 %

На конференции "Достижения и вопросы устойчивости комплексных реформ, разработанных в рамках инициативы USAID "Вылечить туберкулез"" директор USAID в Кыргызстане Кая Адамс подчеркнула, что туберкулёз, как показывает практика, излечимая болезнь.

"За последние 5 лет в Кыргызстане смертность от туберкулеза сократилась на 33%, а диагностика новых случаев улучшилась: 27% больных смогли быть идентифицированы. Ранее, на лабораторные исследования требовалось 2-3 недели, теперь же эти результаты можно получить уже через 2-3 дня", - сообщила глава ЮСАИД в КР.

Адамс выразила благодарность медицинским работникам за проведение информационной кампании среди 1,5 млн кыргызстанцев и их борьбу со стигматизацией, называя их настоящими героями.

Также Кая Адамс подчеркнула значимость международного сотрудничества и поддержки со стороны USAID в борьбе с туберкулёзом в Кыргызстане. Кроме того она выразила надежду на дальнейшее улучшение ситуации и продолжение совместных усилий в борьбе с этим заболеванием.