Небесное восхождение "Бессмертного полка"

Только небо, горы и герои "Бессмертного полка". Накануне, 6 мая, группа кыргызско-российских волонтеров совершила восхождение на пик Владимира Путина, чтобы отдать дань бессмертному подвигу бойцов, участвовавших в Великой Отечественной Войне. Акция приурочена к инаугурации президента РФ и 79-ой годовщине Победы.

Среди участников восхождения: депутаты ЖК и известные общественные деятели: Ассоль Молдокматова, Марлен Маматалиев, Руслан Кыдырмышев, Роберт Францев и другие.

Подъем на самый высокий пик Тянь-Шаня занял два дня. По пути участники акции обновили краску на указателе.

Сначала активисты верхом на конях преодолели Аксайское ущелье. Ранним утром 6 мая начался подъем и, спустя 10 часов прохождения сложного маршрута, переданное ветеранами Знамя Победы, было установлено на высоте 4446 метров. После восхождения, участники акции исполнили военные песни и запустили праздничный салют.

Как отмечается в информации, нынешние восхождение – самое высокогорное шествие "Бессмертного Полка". Предыдущий рекорд поставлен в Осетии, где активисты покорили одну из вершин Главного Кавказского хребта (на высоте 3532 метров).

Участники "небесного" "Бессмертного полка" несли портреты своих родственников и героев ВОВ, среди которых Токтогон Алтыбасарова, принявшая на свое попечение более 150 детей, эвакуированных из блокадного Ленинграда и др.