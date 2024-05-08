ГКНБ во время обыска выявил религиозно-экстремистские материалы

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по линии противодействия религиозно-экстремистским организациям проведены обысковые мероприятия по адресам проживания активных членов РЭТ "Йакын-Инкар". Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в ходе обысковых мероприятий изъяты 76 материалов, из них книг - 51, брошюр - 10, телефон – 2, ДВД диск – 3, кассет - 3, флэш-карт – 5.

Отдельные изъятые книги относятся к запрещенному на территории Кыргызской Республики религиозно-экстремистскому течению "Йакын-Инкар".

Изъятые предметы направлены на проведение соответствующей экспертизы в ГСЭС при МЮ КР, по результатам которого будут приняты правовые меры согласно уголовного законодательства КР в отношении активных членов РЭТ "Йакын Инкар".

Кроме этого, в ходе проведенных разъяснительно-профилактических мероприятий один из членов указанной РЭТ "А.А.", полностью осознал пагубность радикально-экстремистской идеологии РЭТ "Йакын Инкар" и добровольно отрекся от дальнейшего членства в указанной запрещенной организации.