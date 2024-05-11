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Сотрудники Минюста провели лекцию для студентов-теологов

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В Департаменте пробации проведена ознакомительная лекция для студентов Кыргызско-Турецкого университета "Манас", обучающихся по направлению теологии и религиоведения.

Мероприятие было направлено на информирование будущих специалистов о перспективах и возможностях применения их знаний в сфере пробации.

В ходе лекции студенты получили представление о специфике работы в сфере теологии и о том, как использовать свои знания в реальной жизни.

Справочно: Между Департаментом пробации и Кыргызско-Турецким университетом "Манас" ранее был подписан Меморандум о сотрудничестве.


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URL: https://www.vb.kg/437010
Теги:
религия, студенты, Кыргызстан
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